Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу?



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Після десяти років заборони грального бізнесу в Україні, президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати казино задля стимулювання туристичної галузі

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі 8 серпня, заявив, що має намір частково легалізувати роботу казино в Україні. «Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря», - сказав він.

В Україні гральний бізнес був заборонений у 2009 році за прем’єрства Юлії Тимошенко. Десять років тому Верховна Рада ухвалила закон, який забороняв вести гральний бізнес. Протягом трьох місяців після ухвалення тодішній кабінет міністрів мав розробити і закон про спеціальні території, де можна було б розміщувати гральні заклади. Та за цей час жодного законодавчого регулювання цієї сфери так і не відбулося. Водночас казино та «однорукі бандити», як називають гральні автомати, нікуди не зникли. Вони продовжили працювати в Україні під прикриттям лотерейного бізнесу.

Гральний бізнес традиційно вважають одним із найприбутковіших. У багатьох країнах світу він дозволений, натомість подекуди дискусії щодо його легалізації безрезультатно тривають роками. Головний аргумент противників - суспільні ризики, адже азартні ігри викликають у багатьох небезпечну залежність. Крім того, через гральні заклади нерідко «відмивають» нелегальні кошти.

Втеча в онлайн

Нову iніціативу президента з легалізації відразу ж підтримала Українська асоціація ігрової індустрії, однак із застереженнями. «Ми виступаємо за комплексний підхід, оскільки зараз галузь де-факто працює і в рітейлі, і в онлайн форматі, але де-юре ми робимо вигляд, що її немає. Треба визнати, що мораторій неефективний і врегулювати всі види нашого бізнесу, але ввести розумні обмеження контроль, збирати податки, захищати гравців», - сказала DW голова Асоціації Ірина Сергієнко.

Хоча легалізацію казино та гральних залів у 5-зіркових готелях профільна асоціація схвалює, однак робити це виключно в окремих туристичних зонах там вважають неефективним. «Ми не Монако, не Лос-Анджелес, тому щодо таких окремих зон ставимося скептично. Не думаю, що туди будуть їздити. Зараз гравець іде в онлайн і рітейл не такий популярний серед молоді», - зауважує Сергієнко.

Потреба державного регулювання

Прихильники легалізації наголошують, що узаконений гральний бізнес матиме позитивний ефект для економіки. За оцінками міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, сума несплачених податків від тіньового грального бізнесу перевищує 300 мільйонів гривень, а ексміністерка фінансів Наталя Яресько оцінювала можливі надходження від цього сектору в 5 мільярдів гривень. Однак, чи допоможе легалізація закрити зали з гральними автоматами та комп’ютерами з віртуальною рулеткою? Сьогодні вони повсюдно заполонили українські міста, розміщуючись часто у житлових будинках, поряд зі школами і метро. Користуючись прогалинами у законодавстві, вони працюють під вивіскою узаконеного в Україні лотерейного бізнесу. Якщо так, чи захоче ця галузь переміститися виключно у регіон Чорного моря, купувати недешеві ліцензії та сплачувати податки «по-білому»?

Заступник виконавчого директора київського Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський вважає, що гральний бізнес не витягнеш із «тіні» жодними законодавчими змінами. «Якщо він не дотримується правил, то навіть покращені правила не змусять працювати чесно. Ухвалення ще одного закону недостатньо. Потрібна політична воля і діяльність правоохоронних структур, бо всі нелегальні казино отримали індульгенцію від правоохоронних структур і за таких умов працюватимуть і надалі», - вважає він.

Яблоновський додає, що ініціюючи скасування мораторію на гральний бізнес, слід більше зважати не на фінансові вигоди надходження податків від казино, а на те, що гральний бізнес, навіть легальний, стимулює гральну залежність. «Попри економічні вигоди, давайте зважати на негативні екстерналії цього бізнесу, адже багато українців витрачають всі зароблені сім’ю гроші не на родину, а для того, щоб піти у зал пограти», - нагадує експерт.

Джерело: Deutsche Welle