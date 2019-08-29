Що треба знати про нову Верховну Раду



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Склад Верховної Ради оновився на 80 відсотків

В Україні починає роботу Верховна Рада дев'ятого скликання. Нинішній склад парламенту багато в чому вже став рекордсменом

Верховна Рада, яку обирали українці, відповідно до Конституції, має працювати протягом найближчих п'яти років. Навіть не почавши своєї роботи новий український парламент вже став своєрідним «рекордсменом». DW зібрала факти про те, як саме працюватиме нова Рада.

Будуть порожні місця

У новому складі парламенту, як і в попередньому, замість 450 буде лише 424 депутати. 26 мандатів залишаються вакантними, бо дострокові парламентські вибори не проводились в округах тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районах Донецької та Луганської областей. Ці місця будуть символічно пустувати у сесійній залі парламенту. У новій Верховній Раді працюватимуть представники від десяти політичних партій. Більше половини депутатів буде від партії «Слуга народу» -254. Партія «Опозиційна платформа - За життя» матиме у парламенті 43 депутати, «Батьківщина» - 26, «Європейська солідарність» - 25, партія «Голос» - 20, «Опозиційний блок» - 6 нардепів, а також по одному депутату працюватиме у Раді від партій «Самопомочі», «Єдиного центру», ВО «Свобода» та «Біла Церква разом». Ще 46 депутатських мандатів отримали самовисуванці.

Вперше монобільшість

Вперше в історії України партія-переможець виборів «Слуга народу» зможе сформувати однопартійну більшість. Набравши понад 43 відсотки голосів на свою підтримку, ця політична сила провела у парламент 124 депутатів. Ще 130 висуванців партії Зеленського перемогли у мажоритарних округах. Жодній політичній силі у незалежній Україні дотепер не вдавалося сформувати у парламенті монобільшості.

Відповідно до закону «Про регламент Верховної Ради України» протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради має бути сформована парламентська коаліція. Отже, до 29 вересня стане остаточно відомо, чи складатиметься коаліція з кількох депутатських фракцій, чи лише з однієї. Адже відповідно до Конституції, депутатська фракція до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, має права коаліції депутатських фракцій. Більшість від конституційного складу Ради - це 226 депутатів. У «Слуги народу» 254 депутати.

Бажане оновлення відбулося

У Верховній Раді 9-го скликання буде багато нових облич. За підрахунками Лабораторії законодавчих ініціатив, більше 80 відсотків депутатів в українському парламенті отримали депутатський мандат вперше. Це не перше масштабне оновлення. Найбільше Рада оновилася 1996 року, коли до неї прийшло 86 відсотків нових депутатів. У лабораторії законодавчих ініціатив проаналізували, що Верховна Рада оновлювалася більше, ніж на половину, під час майже усіх виборів, але запит на нові обличчя в українців не зникає і щоразу суспільство хоче нових «незаплямованих» депутатів.

Цього разу найбільше новачків прийшло у парламент разом зі «Слугою народу» та партією «Голос». З двох десятків нардепів партії Голос лише лідер цієї політ сили, Святослав Вакарчук, мав раніше депутатський мандант.

У новому парламенті буде чимало зірок шоу-бізнесу, телеведучих, відомих блогерів, спортсменів, журналістів,а також громадських активістів. Депутатами стали чимало працівників «1+1» та «Студії Квартал 95» - обидва ці роботодавці мали донедавна спільні бізнес-інтереси з Володимиром Зеленським. Будуть у новій Раді також і відомий ресторатор, і весільний фотограф, а також тамада, співак та інші.

Наймолодшим депутатом у Раді буде Святослав Юраш зі «Слуги народу». Колишньому активісту 23 роки.

Рекордна гендерна рівність

У складі Верховної Ради України дев'ятого скликання працюватиме близько 20 відсотків жінок - 80 депутаток. У Раді 8-го скликання працювали лише 53 жінки, тобто 12,6 відсотка. Найбільше парламентарок буде у Верховній Раді від «Слуги народу» - 49 жінок, найменше - від «Опозиційної платформи - За життя» - 5. Але у за співвідношенням чоловіків та жінок найкраще гендерного балансу дотрималися партії «Голос» та «Європейська солідарність». За це вони отримають додатково 10 відсотків державного фінансування партій відповідно до норми про «гендерну квоту».

День перший нової Ради

Четвер, 29 серпня буде першим днем роботи Верховної Ради 9-го скликання. Він почнеться з урочистого засідання. Його відкриє спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій. Після цього новообрані депутати мають скласти присягу. Її зачитуватиме найстарший депутат - нині це нардеп від «Опозиційної платформи - За життя» Юлій Іоффе. Далі голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков відкриє першу сесію новообраної Верховної Ради. Саме цей день вважається останнім днем роботи Верховної Ради попереднього скликання. Кабінет міністрів Володимира Гройсмана складе свої повноваження. Очікується, що 29 серпня стане відоме ім’я нового прем’єр-міністра України. Згідно з регламентом, нардепи мають заслухати перше стратегічне послання новообраного президента.

Окрім цього в перший день депутати хочуть розглянути низку резонансних законопроектів, зокрема, зміни до Конституції про скорочення кількості народних депутатів, а також позбавлення депутатів недоторканості.

Джерело: Deutsche Welle