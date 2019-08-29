Зеленський прибув у Раду



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Президент України у Верховній Раді

Очікується, що глава держави виступить з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України

Президент Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради на урочисте засідання з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України.

Очікується, що глава держави виступить з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У Верховній Раді розпочалося урочисте засідання першої сесії ВР IX скликання для складення присяги новообраними депутатами. Про це оголосив голова парламенту попереднього скликання Андрій Парубій.

На урочистому засіданні, крім президента Володимира Зеленського, присутні колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, прем'єрміністр Володимир Гройсман, урядовці, ексспікери Ради, голова ЦВК.

Також в урочистому засіданні беруть участь представники Конституційного Суду, Генеральної прокуратури, представники дипломатичного корпусу, релігійні діячі.

Засідання розпочалося з виконання гімну та хвилиною мовчання у пам’ять загиблих учасників АТО

Присягу зачитає найстарший депутат Юлій Іоффе («Опозиційна платформа - За життя»).

Після зачитування присяги в урочистому засіданні буде оголошено перерву, протягом якого депутати поставлять підписи під її текстом і приступлять тим самим до своїх обов'язків.

Також вони отримають депутатські посвідчення і персональні картки для голосування.

Після цього буде відкрито першу сесію Ради IX скликання.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».