Кличко приїхав у Раду на велосипеді (фото)



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Столичний голова Віталій Кличко прибув до парламенту Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Мер Києва Віталій Кличко не вперше приїздить до Ради на велосипеді

Мер Києва Віталій Кличко прибув на перше засідання новообраної Верховної Ради України на велосипеді.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», столичний голова без охорони підїхав на велосипеди до входу у будівлю парламенту.

Нагадаємо, 20 травня цього року Віталій Кличко також на велосипеді приїхав на офіційну церемонію інавгурації президента Володимира Зеленського.

Як відомо, у Верховній Раді о 10 годині в четвер, 29 серпня, розпочнеться урочисте засідання, на якому відбудеться складення присяги новообраними народними депутатами.

Також сьогодні відбудеться перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Раніше повідомлялося, що перед будівлею парламенту о 8-й годині ранку напередодні урочистого засідання Верховної Ради зібралася велика черга із представників ЗМІ, які прибули висвітлювати подію.

Журналістів не пускають в кулуари другого поверху Ради.

До слова, напередодні на засіданні Підготовчої депутатської групи з організації роботи Верховної Ради було прийняте рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання Проекту Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (№7203).

Нагадаємо, учасники засідання затвердили порядок денний першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання. Відомо, що депутати оберуть керівництво Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах. На першому засіданні призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Крім того, буде звільнений старий і призначений новий голова Служби безпеки. Рада також вирішить питання про надання згоди на звільнення президентом генерального прокурора і призначення нового генпрокурора.

Нардепи припинять повноваження депутатів, призначених до складу Кабміну, звільнять міністрів.

У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної Ради триватиме до ночі.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

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