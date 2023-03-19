Взаємодія між підрозділами істотно зменшує втрати, але часто її немає. Розповідь сержанта

У ТрО своєї арти немає, вони часто навіть не знають, як її викликати, не знають, хто їхній сусід

Про найболючіші проблеми в організації бою, які спричиняють втрати бійців та іноді змушують залишати позиції, ми поговорили з сержантом, який зараз перебуває на передовій. Щоб не створювати нашому співрозмовнику проблем із керівництвом, ми не оприлюднюємо його імʼя та прізвище.

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Передаємо максимально близько до прямої мови, бо інакше сказати важко.

Проблеми Тероборони

На фронті, буває, нарікають, що підрозділи Територіальної оборони, які є частиною ЗСУ, не так добре воюють, як інші частини, – і це проблема. Ми спочатку розпитали про це.

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Далі пряма мова:

Не вся ТрО однаково ху*ова – є хороші підрозділи, незгірш за сухопутку. Ключова проблема – взаємодія. Як це відбувається в нашій бригаді: нас починає крити ворожа арта, ми передаємо приблизні координати, звідки працюють орки, і за 10–15 хв наша бригадна арта робить з них русский фарш. Це в ідеалі. Інколи про*обують, але механізм такий.

У ТрО своєї арти немає, вони часто навіть не знають, як її викликати, не знають, хто їхній сусід. Чому так? Бригада дбає про своїх і не хоче морочитися ще й з ТрО. Офіцери думають десь так: «ТрО ліниві й пасивні – авось якось пронесе». Коли позиції Тероборони починають крити ворожою артою, вони панікують, їм нічим відповісти, взаємодії з сусідами немає – тому вони втікають.

Взаємодія з сусідами

Ми, щоб взаємодіяти з ними, зробили спільний командно-спостережний пункт (КСП), через який координували всі дії.

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Але командири часто забивають на взаємодію. Ось стоїть взвод, у нього є район оборони від і до. А хто сусід праворуч, хто ліворуч, які в них вогневі засоби, командир знає приблизно на рівні «отам наші». Тут йому треба виявити ініціативу.

Я приїхав на нову позицію й питаю взводного: «Хто на тому краю посадки?». «Кажись, мотопіхота і правосєки», – відповідає. Пішли до них – познайомилися, поділили сектори, влаштували спільне чергування з двома раціями – наша і їхня. І все збсь – люди не так вимотуються, вони знають, що ми криємо ПТУРом дорогу, а вони відсікають з АГС піхоту.

Так можна воювати, а якщо забити на взаємодію, то сусідів виріжуть і до вас зайдуть з тилу – такі прецеденти вже були.

Коли зробили спільне КСП, у тероборони одразу стало менше втрат.

Усе залежить ініціативи командира на місці.

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Поганий комбат думає так: «Я відповідаю за свій батальйон, а решта – ї*ись воно конем». А безголових офіцерів до*уя. Я десь двічі на тиждень бачу косяки п'яних командирів. Лейтенанти-капітани просять відповідальніших колег, а часто й сержантів: «Прикрий, щоб комбат не дізнався».

Хороший налагодить взаємодію.

Передача позицій

Ще одна тонка річ – передача позицій. Наприклад, нас змінює інша бригада. Ми лишили на позиціях трьох розвідників, які всю ніч провели з нею і лише потім вийшли.

Погана передача позицій: «Привіт, пацани, п*дари (так на фронті називають ворогів – ред) там, зліва наші. Всьо, пока». П*дари ж, як правило, в курсі, що йде заміна, й починають пробувати наступати. Новенькі лякаються й утікають. Якщо бійці, які зайшли на позицію, будуть знати всі стежки-ходи-точки, то їх важко буде вибити.

Що відбувається на рівні штабу, я не знаю. Із штабу бригади може бути команда: «Увійти у взаємодію із сусіднім підрозділом». Комбат доповідає: «Увійшли». А насправді – х*й.

Ось анекдот з життя про виконання вказівок. Комбат по рації: «Відпрацюйте з ДШК (крупно-каліберний кулемет – ред.) посадку зліва». Ті в рацію: «Відпрацювали». Комбат: «Не пи*діть, я з дрона бачу, що ви не стріляли».

Як це змінити?

Це мають знати люди з військовою освітою. Я скажу лише свою сержантську думку.

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Серйозно працювати над взаємодією підрозділів, які стоять поруч.

Займатися морально-психологічною підготовкою бійців, на яку забивають замполіти. Треба людей підготувати, що буде страшно, і має бути алгоритм дій, що робити, коли людям стає страшно.

Вимагати, щоб зв’язок на позиціях був налагоджений нормально.

На полігоні вчать бігати за БМП – це потрібно. Але якось випадає з поля зору перевірка на стресостійкість. Варто застосовувати більше світлошумових ефектів бою. Тактична підготовка в нас задовільна. А момент «Ваш солдат злякався, в нього шок, ваші дії?» – відсутній.

І треба, мабуть, і просту піхоту, як роблять під час підготовки спецназу, возити в морг показувати трупи, щоб трохи звикли.

Замполіти зайняті папірцями, вони розсилають зведення Генштабу й патріотичні листівки – це і на п'ять копійок не треба, все це є в інтернеті. А мій знайомий головсержант своїм дуже просто пояснив: «Хлопці, вони кожного з нас хочуть вбити, тому до роботи». І його бійці це пояснення щодня згадують з вдячністю, і ніхто не тікає.

І ще додам, що той закон, який всі кляли (про посилення відповідальності військових за невиконання наказу – ред), працює. У нас у батальйоні двох панікерів відправили в дисбат (дисциплінарний батальйон) – і все. Охочих казати: «Я ї*ав, я не піду», не стало.