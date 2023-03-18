Війна рухається до розширення

США не хочуть втрапити в пропагандистську мрію Кремля

США запустили новий розвідувальний безпілотник у бік Чорного моря (RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10).

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Ну, що ж, все закономірно. Війна, як би на Заході не намагались уникнути її розростання та виходу за межі України, уже охоплює нові сфери та рухається до розширення.

Сподіваюсь, на Заході врешті-решт зрозуміють (і я про це часто пишу), що розтягнута у часі війна більш ризикова, ніж швидкий, максимально підготовлений та військово забезпечений контрнаступ України.

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З одного боку, зрозуміло, чому Захід так уникає того рівня допомоги, який сприймався б, як безпосередня участь у війні. США не хочуть втрапити в пропагандистську мрію Кремля, що Росія, мовляв, воює з Америкою. Ну а Європа в принципі боїться війни (хтось через пам’ять Другої світової, а хтось через звичку до комфортного життя).

А, з іншого боку, якраз розтягнута у часі війна може призвести до втягування інших країн. І не лише пострадянських. Уявімо, наприклад, щоб повномасштабне вторгнення прийшлось на президентство Трампа, як би тоді Європа себе почувала? Якщо ж говорити про США, то розтягнута у часі війна надаватиме переваг Китаю, від якого все більше економічно стає залежною РФ, і на якого Европа покладає сподівання щодо важелів впливу на Росію для уникнення ядерних ризиків.