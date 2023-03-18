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Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Війна рухається до розширення

glavcom.ua
Американці запустили новий дрон
фото з відкритих джерел

США не хочуть втрапити в пропагандистську мрію Кремля

США запустили новий розвідувальний безпілотник у бік Чорного моря (RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10).

Ну, що ж, все закономірно. Війна, як би на Заході не намагались уникнути її розростання та виходу за межі України, уже охоплює нові сфери та рухається до розширення.

Сподіваюсь, на Заході врешті-решт зрозуміють (і я про це часто пишу), що розтягнута у часі війна більш ризикова, ніж швидкий, максимально підготовлений та військово забезпечений контрнаступ України.

З одного боку, зрозуміло, чому Захід так уникає того рівня допомоги, який сприймався б, як безпосередня участь у війні. США не хочуть втрапити в пропагандистську мрію Кремля, що Росія, мовляв, воює з Америкою. Ну а Європа в принципі боїться війни (хтось через пам’ять Другої світової, а хтось через звичку до комфортного життя).

А, з іншого боку, якраз розтягнута у часі війна може призвести до втягування інших країн. І не лише пострадянських. Уявімо, наприклад, щоб повномасштабне вторгнення прийшлось на президентство Трампа, як би тоді Європа себе почувала? Якщо ж говорити про США, то розтягнута у часі війна надаватиме переваг Китаю, від якого все більше економічно стає залежною РФ, і на якого Европа покладає сподівання щодо важелів впливу на Росію для уникнення ядерних ризиків.

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Теги: росія війна Європа Европа безпілотник контрнаступ США

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