Шанси відстояти Крим були, – Муженко



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Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко Фото: facebook.com/v.muzhenko

За словами начальника Генштабу, стверджувати, що української армії не було, це не зовсім правильно, Збройні сили як державний інститут існували

Шанси відстояти Крим в України були і їх потрібно було використати. Про це заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко в інтерв’ю «Фактам».

Відповідаючи на запитання, чи були шанси відстояти Крим, Муженко зазначив: «Я і до цього дня вважаю, що були. І їх слід (було) використовувати».

За його словами, стверджувати, що української армії не було, це не зовсім правильно. Збройні Сили як державний інститут існували.

«Але питання, в якому стані вони перебували і наскільки були здатні протистояти виниклим загрозам. Можливості Збройних сил були обмежені. Правда, відразу стихійно виникли волонтерські і добровільні рухи. Саме завдяки їм ЗСУ змогли виконувати свої функції», - сказав Муженко.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії.

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції.

Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».

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