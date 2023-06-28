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Депутати відправили на доопрацювання законопроєкт про заборону на стягування боргів з держпідприємств

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутати відправили на доопрацювання законопроєкт про заборону на стягування боргів з держпідприємств
Нагадаємо, Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Голова Комітету з енергетики Андрій Герус погодився, що до цієї законодавчої ініціативи є запитання

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відправив на доопрацювання законопроєкт щодо мораторію на стягування боргів з державних підприємств критичної інфраструктури.

Відповідне рішення було прийнято на засідання комітету у вівторок, 27 червня.

Під час засідання заступник голови комітету Ради з енергетики Олексій Кучеренко заявив, що існує велика кількість державних енергокомпаній, від яких залежить розрахункова система енергетичних ринків.

Він додав, що у разі прийняття законопроєкту ці компанії не матимуть сенсу сплачувати за отримані товари та послуги, що призведе до зростання боргів.

«Це по суті стимулює менеджмент цих компаній виконувати свій потужний KPI, хороші премії отримувати. Але далі борговий колапс та боргові позиції будуть тільки накопичуватися і страждати будуть інші суб’єкти», – наголосив він.

Водночас голова Комітету з енергетики Андрій Герус погодився, що до цієї законодавчої ініціативи є запитання.

«Є компанії, які обов’язково мають платити. Тому що від того, чи заплатили вони, залежить далі, чи заплатять наступні (компанії – ред.) своїм контрагентам і чи далі контрагенти закуплять пальне, запчастини і зможуть відремонтувати об’єкти критичної інфраструктури», – наголосив він.

За підсумками обговорень Комітет підтримав необхідність доопрацювання законопроєкту та прийняв рішення передати авторам інформаційну довідку Комітету для доопрацювання.

Нагадаємо, Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури.

Теги: Андрій Герус Олексій Кучеренко борг інфраструктура

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