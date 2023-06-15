Українські біженці отримали у Ірландії нове житло. Який воно має вигляд (фото)

Кожен модульний будинок площею 45 кв. м може вмістити до чотирьох людей

Українські родини отримали можливість жити в нових модульних будинках містечка Махон неподалік ірландського Корку. Про це пише видання Іrish Examiner.

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Лідер громади Мішель Баклі підтверив, що департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції розраховує, що у 64 модульні будинки українські родини заїдуть уже найближчими днями. Ці будинки є першими з приблизно 700 таких, які планується збудувати для українців по всій країні.

Кожен модульний будинок площею 45 кв. м може вмістити до чотирьох людей, що означає, що 256 людей можуть отримати тут тимчасове житло. Будинок має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований. Немає тільки телевізора та деяких побутових приладів. Вони побудовані за енергетичним стандартом A2, мають загальну кухню/вітальню, ванну кімнату з туалетом і душем, дві спальні з двоярусним ліжком і вбудованою шафою, а інші дві односпальні або двоспальні ліжка, в залежності від вимог.

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У районі є вся необхідна для нових мешканців інфраструктура - магазини, банки, дві аптеки, кілька лікарів загальної практики та медичні центри. А місцеві спортивні клуби вже планують влаштувати об'єднаний день відкритих дверей, щоб привітати нових мешканців. Місцева влада запевнила, що містечко пропонує біженцям з України багато сервісів. Зокрема є велика кількість клубів і заходів, які допоможуть і дітям, і дорослим інтегруватися.

На цій ділянці будинки залишаться не назавжди – лише на три роки. А згодом ці помешкання можна буде передати в Україну. Термін служби такого модульного будинку – 60 років. Тож в довгостроковій перспективі вони можуть використовуватися для вирішення інших проблем розміщення, включаючи соціальне житло, житло для студентів і чи для літніх людей.