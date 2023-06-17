Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн

Перевищення держборгу сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося

Згідно з прогнозами впродовж наступних 30 років Сполучені Штати збільшать державний борг на $127 трлн

16 червня федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в $32 трлн. Про це свідчать цифри, оприлюднені міністерством фінансів США, пише The New York Times.

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Зазначається, що перевищення позначки в $32 трлн. сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося передпандемічними прогнозами, що відображає трильйони доларів екстрених витрат на подолання наслідків Covid-19 разом із повільним економічним зростанням країни.

Республіканці та демократи висловили стурбованість державним боргом, але жодна з партій не виявила бажання боротися з його найбільшими факторами, такими як витрати на соціальне та медичне забезпечення.

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«Оскільки ми перевищуємо $32 трлн і кінця не видно, настав час усунути фундаментальні причини нашого боргу, якими є обов’язкове зростання витрат і відсутність достатніх доходів для їх фінансування», – сказав Майкл А. Петерсон, виконавчий директор Фонду Пітера Г. Петерсона, який виступає за скорочення дефіциту держборгу.

Фонд Петерсона висловив стурбованість прогнозами, які показують, що впродовж наступних 30 років Сполучені Штати збільшать державний борг на $127 трлн, а витрати на виплати відсотків становитимуть майже 40% від усіх федеральних доходів до 2053 року.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дало змогу запобігти першому в історії США дефолту.