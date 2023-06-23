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Заборона на стягнення боргів з держкомпаній призведе до значних боргів цих компаній – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Заборона на стягнення боргів з держкомпаній призведе до значних боргів цих компаній – нардеп
Українська економіка переживає серйозний виклик через війну
фото з відкритих джерел

Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури

Через заборону на стягнення боргів з державних компаній значна частина коштів, які потрібні для відновлення України, піде на погашення сумнівних боргів.

Про це написав народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

За його словами, у законопроєкті №8316 про об’єкти критичної інфраструктури з’явились поправки, які прямо дозволяють менеджменту десятків, якщо не сотень державних компаній, не платили за газ, світло, тепло, воду, за будь-що. Ці правки передбачають введення мораторію на стягнення з них боргів на період війни і ще на 2 роки після.

«Це настільки абсурдно, настільки ж небезпечно. Уявіть, що закінчується військовий стан, а у нас в країні сотня підприємств в безнадійних боргових ямах. І значна частина, якщо не всі гроші на відновлення країни з наших з вами кишень після війни підуть на покриття цих сумнівних боргів», – написав Кучеренко.

Він наголосив, що ця поправка спровокує таку кризу неплатежів, що «90-ті роки покажуться квіточками».

«Звернувся до колег з Комітету з енергетики та особисто до його Голови Андрія Геруса з пропозицією негайно обговорити цю проблему та дати цьому свою однозначну професійну оцінку», – підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури.

Теги: Олексій Кучеренко борг держава

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