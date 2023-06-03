Борг «Укренерго» за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд грн

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі

Компанія «Харківська ТЕЦ-5» звернулась до суду із позовом до НЕК «Укренерго» щодо стягнення 152,4 млн гривень боргу на балансуючому ринку, – повідомляє консалтингова компанія ExPro.

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Як зазначається, позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором про участь у балансуючому ринку №0695-04113 від 13.03.2020, в частині здійснення розрахунків.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 19 червня.

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Як зазначається, загальна заборгованість НЕК «Укренерго» перед генеруючими компаніями на балансуючому ринку зросла із 16 млрд гривень у березні до 16,5 млрд грн у травні.

Раніше генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомляв, що заборгованість «Укренерго» перед компанією за послуги на балансуючому ринку продовжує сильно зростати і вже збільшилась до 5,5 млрд гривень.