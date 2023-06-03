Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Борг «Укренерго» за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Борг «Укренерго» за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд грн
Заборгованість «Укренерго» лише зростає
фото з відкритих джерел

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі

Компанія «Харківська ТЕЦ-5» звернулась до суду із позовом до НЕК «Укренерго» щодо стягнення 152,4 млн гривень боргу на балансуючому ринку, – повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Як зазначається, позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором про участь у балансуючому ринку №0695-04113 від 13.03.2020, в частині здійснення розрахунків.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 19 червня.

Як зазначається, загальна заборгованість НЕК «Укренерго» перед генеруючими компаніями на балансуючому ринку зросла із 16 млрд гривень у березні до 16,5 млрд грн у травні.

Раніше генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомляв, що заборгованість «Укренерго» перед компанією за послуги на балансуючому ринку продовжує сильно зростати і вже збільшилась до 5,5 млрд гривень.

Теги: Укренерго борг суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка поширювала інформацію про роботу сил ППО під час атаки РФ на Київ 16-го травня
Суд виніс вирок «горе-блогерці», яка на відео знімала роботу ППО
Вчора, 10:58
Рішенням суду визнано, що одностатевій парі було необґрунтовано відмовлено у правовому визнанні
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб
1 червня, 19:33
Всеволода Князєва викрили на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди
Суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву
31 травня, 20:49
УЄФА не порушив принципу політичного нейтралітету
Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів
27 травня, 06:50
Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну
Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну
18 травня, 15:14
За рішення проголосували 14 членів ВРП із 14 присутніх
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва
18 травня, 14:29
Будинок меценатів Терещенків у Києві хочуть перебудувати
Історичній садибі у центрі столиці загрожує незаконна перебудова: обставини справи
16 травня, 19:08
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі
Підірвав гранату на дитячому майданчику: справу військового передано до суду
9 травня, 02:55
«Перша енергетична рада» закликала суттєво переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії
Покращення фінансового стану в енергетиці дозволить краще підготуватись до зими – «Перша енергетична рада»
7 травня, 15:02

Бізнес

Борг «Укренерго» за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд грн
Борг «Укренерго» за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд грн
«Приватбанк» перестав приймати долар та євро у своїх терміналах
«Приватбанк» перестав приймати долар та євро у своїх терміналах
Енергоспівтовариство вітає дії українського Уряду, що спрямовані на покращення ситуації в енергетиці
Енергоспівтовариство вітає дії українського Уряду, що спрямовані на покращення ситуації в енергетиці
ДТЕК відремонтував чотири блоки ТЕС в рамках підготовки до опалювального сезону
ДТЕК відремонтував чотири блоки ТЕС в рамках підготовки до опалювального сезону
Інтернет Асоціація України запропонувала Нацбанку прозорий механізм блокування фішингових доменів
Інтернет Асоціація України запропонувала Нацбанку прозорий механізм блокування фішингових доменів
Держаудитслужба зафіксувала знищення бухгалтерії у великих державних компаніях
Держаудитслужба зафіксувала знищення бухгалтерії у великих державних компаніях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
19K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
11K
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
11K
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями
8291
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7864
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту