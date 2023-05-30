Масовані обстріли України. Ворог робить це не від доброго життя

Кожного разу після невдалих російських ракетно-дронових атак вилізають боти і емоційні люди заламувати руки і розповідати, що «ой-ой, скільки ж вони стріляють, ой-ой, контрабандою завозять запчастини, виробництво працює». Спробую показати вам сухими цифрами. За даними нашого проєкту damaged.in.ua. загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на квітень 2023 року сягає $147.5 млрд (за вартістю заміщення).

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Це +$3.5 млрд. до минулої оцінки за 2 місяці.

Це очевидно включає в себе і зрівняний з землею Бахмут, і втрати енергетики і ЖКГ. Не тільки обстріли. І так само очевидно, що інтенсивність руйнацій знижується - завдяки безпрецедентному героїзму наших воїнів і завдяки допомозі наших західних союзників. Щомісячні втрати вперше з початку війни впали до менше $2млрд на місяць (для розуміння, з усіх втрат половина прийшлась на перші 2.5 місяці війни).

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Звичайно, дуже жорстоко казати, що «стало добре». Внаслідок війни продовжуються руйнування житлових будинків, підприємств, освітніх закладів, інфраструктури агросектору, лікарень, тощо. І це тільки матеріальна складова втрат, не кажучи вже про життя і здоровʼя, психічний стан та втрачені можливості. Але цифри не брешуть - і динаміка очевидна. У росіян все менше можливостей завдавати нам школи, і цих можливостей буде ставати ще менше з кожним місяцем. Ще менше - це не нуль. Вірогідно, це ніколи не буде нуль.

Але чим гірше стратегічно справи у Мордора, тим більше буде спроб розкачати ситуацію психологічно. Замістити реальні успіхи кадрами звіриної жорстокості. Розповідати, що «ну і що, що 39 збили, а одна долетіла і впала на будинок, ура». Це можна тільки перетерпіти, розуміючи, що вороги це роблять як раз не від гарного життя. Коли їм здавалось, що вони перемагають, вони співали про гуманну війну і точну зброю. А тепер про «фсьо не сабьєте, Зеленський врьот, ми точно куда-то попалі!»