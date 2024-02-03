Директор трубної компанії розказав, як можна покращити процедуру бронювання працівників

«Процедура дуже повільна, забюрократизована і не досить прозора»

Бронювання працівників має відбуватись швидко та прозоро – бізнес

Питання бронювання працівників від мобілізації повинні вирішуватись швидше та прозоріше, тому що зараз ця процедура максимально забюрократизована. Таку думку висловив генеральний директор трубної компанії «Сентравіс» Юрій Атанасов.

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«Ми маємо статус стратегічного виробника і у нас є можливість бронювати 50% наших військовозобов’язаних працівників. Але ця процедура дуже повільна, забюрократизована і не досить прозора», – розповів він.

За його словами, цю процедуру можна значно покращити – наприклад, якщо підприємство подало запит на бронювання, то повинен бути чіткий термін і прозора комунікація з боку влади, що саме треба доопрацювати. І робити це потрібно швидко, адже бронювання дійсне тільки півроку.

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«По-друге, кожного року ми повинні оновлювати статус стратегічного виробника. І зараз ми знову постійно ми працюємо над цим, щось оновлюємо – замість того, щоб сконцентруватись на розвитку бізнесу», – наголосив він.

Тому Атанасов вважає доцільним, щоб статус стратегічного виробника надавався українським підприємствам на більш тривалий термін, наприклад на два три роки.

Раніше економіст Андрій Новак заявив, що мобілізація має бути проведена з урахуванням економічної доцільності – адже є спеціалісти, відсутність яких на підприємстві може призвести до зупинки виробничого процесу. Тому саме важливість робітників для компанії є основним аргументом, але аж ніяк не «відкупні».