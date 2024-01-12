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Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
Людям, які погодяться долучитися до будівництва фортифікаційних споруд, платитимуть 20 тис. грн
фото з відкритих джерел

Як зазначила пресслужба ОВА, відстрочка від призову діятиме на час будівництва

Мешканці Івано-Франківщини можуть отримати відстрочку від призову, якщо погодяться допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОВА.

Як зазначила пресслужба, відстрочка від призову діятиме на час будівництва.

Крім того, людям, які погодяться долучитися до будівництва, платитимуть зарплату в сумі 20 тис. грн. Їх також забезпечать житлом та харчуванням.

За словами пресслужби, для будівництва загалом потрібні 300 людей, який не вистачає. Щоб сформувати будівельні бригади, ОВА звернулась до голів територіальних громад. Водночас із технікою для спорудження фортифікацій проблем немає.

Нагадаємо, прикордонники витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Як повідомлялося, в Україні після запровадження воєнного стану і мобілізації різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Такі рішення ухвалюють по усій країні, але понад 30% – у Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

До слова, у межах законодавства, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, неможливо.

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Теги: будівництво Івано-Франківщина українці мобілізація

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