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Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп
«Слуга народу» вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання
фото з відкритих джерел

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку

Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше нардеп повідомив, що сьогоднішнє засідання Комітету з нацбезпеки і оборони по мобілізаційному законопроєкту переноситься на завтра о 10:00.

Фракція «Слуга народу» вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання
Фракція «Слуга народу» вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання
фото: скріншот

О 18:00 фракція зібралася на засідання через брак голосів для початку розгляду законопроєкту в першому читанні.

Для подолання цієї проблеми голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич запропонував повернути законопроєкт на доопрацювання Кабміну.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, голова комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: мобілізація партія Слуга народу депутат Олексій Гончаренко Верховна Рада

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