Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Раніше нардеп повідомив, що сьогоднішнє засідання Комітету з нацбезпеки і оборони по мобілізаційному законопроєкту переноситься на завтра о 10:00.
О 18:00 фракція зібралася на засідання через брак голосів для початку розгляду законопроєкту в першому читанні.
Для подолання цієї проблеми голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич запропонував повернути законопроєкт на доопрацювання Кабміну.
Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Нагадаємо, голова комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію.
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.
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