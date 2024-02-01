Жительку Нижнього Новгорода заарештували за сережки з райдугами

Суд виніс ухвалу про п'ять діб арешту за статтею про публічну демонстрацію символіки екстремістської організації

П'ять діб адміністративного арешту отримала мешканка Нижнього Новгорода. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, які сидять на райдугах. Прикраси викликали невдоволення у відвідувача кафе – ймовірно, прихильників забороненого у Росії рухом «Чоловіча держава».

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29 січня в телеграм-каналі, що належить засновнику «Чоловічої держави» Владиславу Позднякову, з'явився відеоролик, знятий в одному з місцевих кафе. Автори ролика підійшли до дівчини із сережками та її друга, на грудях якого було кілька значків, у тому числі один у вигляді українського прапора. Невідомі у грубій формі вимагали зняти «заборонену символіку», а потім силою зірвали значок з одягу хлопця.

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Після цього дівчину викликали на бесіду до Центру протидії екстремізму і, як стверджують правозахисники, там, попри зусилля адвоката, її затримали та залишили на ніч до суду. Наступного дня суд виніс ухвалу про п'ять діб арешту за статтею про публічну демонстрацію символіки екстремістської організації.

Адвокат, наданий правозахисною організацією «Егіда», повідомив, що в суді так і не було точно визначено, який саме символ демонструвався, і що ніхто з допитаних правоохоронців, які склали протокол, також не зміг назвати, яка саме символіка була продемонстрована підзахисною.

Рух «Чоловічої держави», заснований Владиславом Поздняковим, виступав проти ідей рівноправності статей, фемінізму та толерантності. Вони загрожували активістам насильством, організовували цькування жінок та представників ЛГБТ+. У жовтні 2021 року «Чоловіча держава» була визнана екстремістською організацією та заборонена на території Росії.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує. Після визнання ЛГБТ-руху «екстремістським» легальна робота організацій, які допомагають відповідній спільноті, стала в Росії неможливою. Суди можуть позбавляти волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, дописи на їхню підтримку та публікацію символіки.