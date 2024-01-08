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Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
Нардеп заявив, що при розробці документа врахував все, що говорят наші захисники
фото з відкритих джерел

У проєкті пропонується зберегти вік мобілізації на рівні 27 років та вручати повістки виключно особисто

Нардеп та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Документ у понеділок, 8 січня одержано парламентом.

«Він суттєво покращує те, що подали в Уряді, прибирає найгірші його норми, а також додає ті важливі ідеї, про які нам регулярно говорять захисники», – повідомив депутат.

Основні положення альтернативного законопроєкту:

  • Вік мобілізації зберегти на рівні 27 років;
  • Демобілізація (за власним бажанням) військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяці, з яких вісім місяців у зоні бойових дій;
  • Закріпити на рівні закону гарантовану щорічну відпустку для військових;
  • Базова загальновійськова підготовка і базова військова служба проводяться через пів року після припинення або скасування воєнного стану. І вона не може тривати під час можливого наступного воєнного стану більше 12 місяців;
  • Ширший перелік підстав для звільнення від проходження базової військової служби;
  • Після оголошення мобілізації чи її продовження громадянин зобов'язаний з'явитись до ТЦК виключно у разі отримання повістки;
  • Виключено вимогу до громадян віком від 18 до 60 років мати постійно при собі військово-обліковий документ;
  • Повістки вручаються виключно особисто у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу. Тобто не через електронну пошту чи електронний кабінет;
  • Електронний кабінет призовника/військовозобов'язаного/резервіста реєструє держава, відомості, необхідні для доступу до електронного кабінету надаються громадянину шляхом вручення повістки;
  • Збереження чинних на сьогодні підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
  • Грошове забезпечення військових повинно бути закріплено на рівні закону;
  • Передбачено пільгову вислугу років: 1 місяць служби за 3 місяці;
  • Одноразова грошова допомога сім'ям загиблих військових у розмірі 15 млн грн закріплюється на рівні закону з можливістю донарахування до цієї суми тим, хто до 2022 року отримав допомогу в меншому розмірі;
  • Виключити статтю про «тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації», оскільки її норми порушують Конституцію України;
  • Виключити норми, які перекладають на органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, поліцейських та роботодавців функції ТЦК;
  • Врегулювання питання дострокового присвоєння чергового військового звання, зокрема, надання можливості у виняткових випадках достроково присвоювати звання втретє;
  • У бізнесу можна вилучати не більше 30% транспорту, а на ФОП взагалі не поширюється норма про можливість вилучення транспорту;
  • Квота на бронювання працівників патронатної служби у 25% і в органах місцевого самоврядування у 30%;

Крім того, законопроєкт передбачає вилучення обмеження на вступ до державної служби, поліції і прокуратури лише за умови досвіду військової служби. 

До слова, свою концепцію «справедливої мобілізації» запропонувала депутатка Юлія Тимошенко. Пропонується вдвічі збільшити грошове забезпечення вже воюючих захисників та добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, система чітких гарантій та компенсацій для мобілізованих, а також підтримка та розвиток власних виробників озброєння.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, Уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще — встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також пропонується удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: депутат Дмитро Разумков Верховна Рада мобілізація

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