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Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа
Кабінет міністрів збирається внести відредагований законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради вже протягом кількох тижнів
фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко: «Люди – не раби. Вони мають право на кінцевий термін служби»

Із законопроєкту про мобілізацію може зникнути норма про демобілізацію через три роки служби. Про це повідомив народний депутат від «Єропейської Солідарності» Олексій Гончаренко

«З законопроєкту про мобілізацію хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Хочу проговорити це публічно: не можна цього робити. Люди – не раби. Вони мають право на кінцевий термін служби.

Якщо хтось думає, що можна всіх переграти і прибрати демобілізацію після 36 місяців служби, і тоді не потрібна буде мобілізація - він помиляється. Ви не про вибори думайте, а про солдатів в окопах», – наголосив Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів збирається внести відредагований законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради вже протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: мобілізація Кабмін Олексій Гончаренко

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