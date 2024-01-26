Нардепи пропонують ввести щомісячний платіж за бронювання військовозобов'язаних

Головною умовою буде робота компанії у «білу» та сплата податків до бюджету

Народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників, пише видання Forbes.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха повідомив, шо пропонується надати можливість бронювати співробітників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку Кабміну. Головна умова для цього – компанія має працювати у «білу» та сплачувати податки до бюджету.

Нардеп зазначив, що наразі розглядається варіант додавання до 1,5% військового збору фіксованої ставки у розмірі 20 тис грн за кожного заброньованого співробітника. Депутат додав, що бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Наталухи, за різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести державі від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Тепер підприємства оборонки зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.