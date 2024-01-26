Головна Країна Політика
search button user button menu button

Військові навчання для держслужбовців та нардепів: Арахамія виступив із пропозицією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові навчання для держслужбовців та нардепів: Арахамія виступив із пропозицією
Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів
Фото: Давид Арахамія/Telegram

Політики мають проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями

Нардепи й держслужбовці мають проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time (частковому режимі – «Главком»). Про це заявив голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія, пише Lb.ua

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в «учебку», де не має достатнього навчання, в потім одразу – на фронт.

Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації.

«Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм», –сказав парламентар.

Раніше Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради

Читайте також:

Теги: військові навчання військові мобілізація Давид Арахамія депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федір Веніславський прокоментував законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію: які скандальні норми буде прибрано з документа
13 сiчня, 12:39
Під час свого першого бою захисник отримав контузію, але відмовився від евакуації, щоб не залишати побратимів
На фронті загинув син священника з Тернопільщини. Згадаймо Василя Здеба
13 сiчня, 09:00
Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні
Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні
11 сiчня, 14:44
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію
4 сiчня, 11:14
Обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників
Україна здійснила найбільший обмін полоненими за час війни (фото, відео)
3 сiчня, 18:43
Україна потребує людей в армію
Цю війну не пересидиш. Перспективи для українців
30 грудня, 2023, 19:09
Потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги
У Чернівцях 43-річний чоловік вистрибнув із вікна військкомату
28 грудня, 2023, 16:43
Чоловіки за кордоном вже почали «штурмувати» консульські установи
Мобілізація тих, хто виїхав за кордон. Військова адвокатка оцінила ідею уряду
27 грудня, 2023, 15:18
Безугла звинуватила Залужного у нових правилах мобілізації, які ще має ухвалити парламент
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
26 грудня, 2023, 12:41

Політика

Депутати втікають із «Слуги народу»: Арахамія назвав кількість заяв на складання мандата
Депутати втікають із «Слуги народу»: Арахамія назвав кількість заяв на складання мандата
Депутатка Безугла вже знайшла заміну Залужному: три кандидати
Депутатка Безугла вже знайшла заміну Залужному: три кандидати
Військові навчання для держслужбовців та нардепів: Арахамія виступив із пропозицією
Військові навчання для держслужбовців та нардепів: Арахамія виступив із пропозицією
Заборона Московської церкви: розгляд законопроєкту перенесено
Заборона Московської церкви: розгляд законопроєкту перенесено
Росіянам, які хочуть позбутися російського громадянства, потрібна окрема процедура – нардеп
Росіянам, які хочуть позбутися російського громадянства, потрібна окрема процедура – нардеп
Данілов пояснив, як вибори у США вплинуть на підтримку України
Данілов пояснив, як вибори у США вплинуть на підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
104K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
56K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
46K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
36K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
27K
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Новини

На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua