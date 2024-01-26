Військові навчання для держслужбовців та нардепів: Арахамія виступив із пропозицією

Політики мають проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями

Нардепи й держслужбовці мають проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time (частковому режимі – «Главком»). Про це заявив голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія, пише Lb.ua

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За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в «учебку», де не має достатнього навчання, в потім одразу – на фронт.

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Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації.

«Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм», –сказав парламентар.

Раніше Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради