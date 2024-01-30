Прогульники в ефірі. Як працюють депутати Шахов і Лабунська, які зникли з Ради у 2022 році

Дистанційка для нардепів: як прогульники впливають на рішення у Верховній Раді

Нардепи-прогульники, які понад рік фізично не відвідували Верховну Раду та не голосували у сесійній залі, дистанційно беруть участь у засіданнях комітету. Зокрема мова йде про депутатку від фракції «Батьківщини» Анжеліку Лабунську та представника депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова, який перебуває в розшуку НАБУ через неявку в суд у справі про декларування завідомо недостовірних відомостей. Це помітив Рух «Чесно» під час моніторингу роботи відкритості комітетів парламенту в умовах дії воєнного стану.

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Згадані нардепи є членами екологічного комітету Верховної Ради та дистанційно приєднуються до його роботи у відеоформаті. Засідання комітетів наразі відбуваються онлайн, тому на відміну від пленарних засідань у Верховній Раді, брати участь у них можливо, наприклад, навіть перебуваючи поза межами України.

Джерело: сайт Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики

Участь у засіданнях комітету ці депутати беруть регулярно. Шахов долучається до засідань із вимкненою камерою і переважно голосує «за» розгляд порядку денного. Востаннє мажоритарник Шахов фізично був присутній і його картка голосувала у Верховній Раді у листопаді 2022 року (!).

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Натомість прогульниця Лабунська вмикається навіть із відео та голосує рукою з електронною цигаркою. Востаннє «батьківщинівка» Лабунська фізично була присутня і її картка голосувала у Верховній Раді у жовтні 2022 року (!).

Засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики 26 січня 2024 року. Лабунська вмикається та голосує рукою з електронною цигаркою джерело: Youtube

Зазначимо, що засідання парламентських комітетів є одним із найважливіших етапів законотворення, адже саме там відбувається підготовка тексту проєкту до фінального голосування у сесійній залі. Після запровадження карантину у нардепів з'явилася можливість працювати в режимі відеоконференції та ухвалювати рішення дистанційно, однак такий формат досі ніяк не регламентовано і головуючий не з’ясовує перед початком засідання, де фізично перебувають члени комітету.

Зазначимо, за дослідженням «Чесно», Анжеліка Лабунська входить у першу трійку прогульників Верховної Ради від початку повномасштабного вторгнення з 84% пропусків усіх засідань. Ця депутатка нерідко була в переліку прогульників ще до лютого 2022 року.

Одним із останніх повідомлень Анжеліки Лабунської після повномасштабного вторгнення Росії в Україну був допис про те, що вона лишається на території України та буде працювати для перемоги.

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З того часу Лабунська опублікувала лише два дописи із привітаннями зі святами, з листопада 2022 року оновлень у її сомережах немає.

Мажоритарник з Луганщини Шахов також є у рейтингу прогульників із показником 37% пропусків засідань.

Наголосимо, наразі Шахов перебуває в розшуку у справі щодо декларування недостовірної інформації за систематичну неявку на підготовче засідання протягом семи місяців. За словами сторони захисту, Шахов під час цих судових засідань перебував на стаціонарному лікуванні у місті Бішкек. Крім того, 9 жовтня 2023 року НАБУ оголосило Шахова у розшук, а вже 25 жовтня він дистанційно брав участь у засіданні комітету і ухвалював рішення.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, за прогульництво під час воєнного стану Лабунська і Шахов були позбавлені заробітної плати, проте позбавити їх мандатів за прогули засідань неможливо. Та, як ми бачимо, ці депутати продовжують брати дистанційну участь у законотворчості навіть без оплати. Відкритим залишається питання, чи перебувають вони в Україні та чому відвідують лише онлайн-засідання.

Ці депутати не єдині у списку прогульників без зарплати за словами Стефанчука. Ще одним з них є нардеп від групи «За майбутнє», волинський мажоритарник Степан Івахів, який також є членом Комітету з питань екологічної політики. На відміну від його колег-прогульників, Івахів не з'являється на засіданнях комітету навіть у відеорежимі. Крім того, за все ІХ скликання Івахів подав лише сім ініціатив, з яких лише одна стала чинним актом. Попри повну бездіяльність він залишається у статусі народного депутата та може користуватись всіма повноваженнями депутата, які визначені законодавством.

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Нагадаємо, у 2022 році нардепи робили спроби запровадити механізм дистанційної роботи не лише у комітетах, а й під час голосувань у сесійній залі. Співавторами відповідної ініціативи були і нардепи-втікачі від нині забороненої партії ОПЗЖ. Так, одним зі співавторів був нардеп-утікач Олег Волошин, який, за даними слідства, покинув Україну напередодні великої війни та перебував у Росії, але залишався з депутатським мандатом і, очевидно, міг підписати законодавчу ініціативу дистанційно з допомогою електронного цифрового підпису. Наразі Волошин написав заяву про дострокове складання мандата.

На щастя, дистанційна робота в сесійній залі не була запроваджена, адже серед ризиків таких ініціатив – можливість ворога втручатися в законодавчу роботу Ради та втрата легітимності парламенту.

Нардепи-прогульники були в усіх скликаннях парламенту, як і в усіх скликаннях рад місцевого рівня. Роботу депутатів у залі постійно моніторить Рух «Чесно». Але в умовах воєнного стану проблема прогульництва у Верховній Раді постала вкрай гостро. Адже політики, які отримали підтримку та кредит довіри виборців, мають бути відповідальними й виконувати свої обов'язки – представляти інтереси виборців, захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Голови фракцій та груп, спікер та заступники мають докласти максимальних зусиль для того, щоб в умовах воєнного стану народні депутати були на робочому місці і працювали. До цього процесу можуть долучитися ЗМІ і виборці, які можуть нагадувати політикам про те, де вони мають бути.