ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній

ДТЕК у 2024 році заплатив у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн

Компанія ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній у 2024 році. Про це свідчить рейтинг видання NV.

Група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн. Загалом минулого року майже 80 найбільших приватних компаній і банків заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в українську енергетику 1,2

Нагадаємо, до Дня визволення Одеси від загарбників енергетики ДТЕК встановили пошкоджений ворогом силовий трансформатор на Куликовому полі.

До слова, повідомлення про відключення та повернення електроенергії у застосунку «Київ Цифровий» озвучила співачка Надя Дорофєєва.