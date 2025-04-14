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ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній

новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній

ДТЕК у 2024 році заплатив у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн

Компанія ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній у 2024 році. Про це свідчить рейтинг видання NV.

Група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн. Загалом минулого року майже 80 найбільших приватних компаній і банків заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в українську енергетику 1,2

Нагадаємо, до Дня визволення Одеси від загарбників енергетики ДТЕК встановили пошкоджений ворогом силовий трансформатор на Куликовому полі.

До слова, повідомлення про відключення та повернення електроенергії у застосунку «Київ Цифровий» озвучила співачка Надя Дорофєєва.

 

Теги: податки ДТЕК енергетика

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