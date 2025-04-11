Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка

Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити

Боргова криза на енергоринку створює перешкоди для роботи енергокомпаній та нових інвестицій – Буславець

Боргова криза на ринку електричної енергії в Україні поглиблюється з року в рік та створює серйозні перешкоди як для роботи енергетичних компаній, так і для залучення нових інвестицій у сектор. Про це заявила заслужена енергетикиня України, кандидатка технічних наук, міністерка енергетики України в 2020 році Ольга Буславець.

«На жаль, на ринку електричної енергії – це наша стала реальність вже багато років. І вона нарощується, вона не вирішується, на жаль. І це призводить не тільки до погіршення фінансового стану енергетичних компаній, що очевидно. Це ще й великою перепоною для інвестицій в енергетичний сектор. Ми розуміємо, що інвестиції нам просто вкрай потрібні», – зазначила вона.

Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити.

«Ну, хто це? Це водоканали, Теплокомуненерго, шахти, стратегічні підприємства, яких не можна відключити по якимось нормативним документам, який прийняла держава. Але при цьому держава поки що, на жаль, не знайшла ні механізму, ні джерел фінансування споживання таких підприємств», – підкреслила вона.

Неплатежі, за її словами, створюють ланцюгову реакцію боргів, яка охоплює всі сегменти ринку – від постачальників до системних операторів.

«Вони створюють не тільки постачальникам електроенергії боргові проблеми, вони ще ж не сплачують і мережевим компаніям. «Укренерго», яка здійснює передачу електроенергії, Обленерго. А ті, в свою чергу, боргують по ланцюгу всім іншим», – сказала Буславець.

Вона навела приклад системного оператора «Укренерго», якому заборгували десятки мільярдів гривень за балансування, диспетчеризацію, передачу електроенергії.

«Це вони не можуть покрити ті ж саме виробництва відновлювальних джерел енергії, тому що на них покладено. Це зобов’язання через тариф», – пояснила ексміністерка.

Нагадаємо, під час обговорення члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради домовились створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.