Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити
фото: depositphotos.com

Боргова криза на енергоринку створює перешкоди для роботи енергокомпаній та нових інвестицій – Буславець

Боргова криза на ринку електричної енергії в Україні поглиблюється з року в рік та створює серйозні перешкоди як для роботи енергетичних компаній, так і для залучення нових інвестицій у сектор. Про це заявила заслужена енергетикиня України, кандидатка технічних наук, міністерка енергетики України в 2020 році Ольга Буславець. 

«На жаль, на ринку електричної енергії – це наша стала реальність вже багато років. І вона нарощується, вона не вирішується, на жаль. І це призводить не тільки до погіршення фінансового стану енергетичних компаній, що очевидно. Це ще й великою перепоною для інвестицій в енергетичний сектор. Ми розуміємо, що інвестиції нам просто вкрай потрібні», – зазначила вона.

Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити.

«Ну, хто це? Це водоканали, Теплокомуненерго, шахти, стратегічні підприємства, яких не можна відключити по якимось нормативним документам, який прийняла держава. Але при цьому держава поки що, на жаль, не знайшла ні механізму, ні джерел фінансування споживання таких підприємств», – підкреслила вона.

Неплатежі, за її словами, створюють ланцюгову реакцію боргів, яка охоплює всі сегменти ринку – від постачальників до системних операторів.

«Вони створюють не тільки постачальникам електроенергії боргові проблеми, вони ще ж не сплачують і мережевим компаніям. «Укренерго», яка здійснює передачу електроенергії, Обленерго. А ті, в свою чергу, боргують по ланцюгу всім іншим», – сказала Буславець.

Вона навела приклад системного оператора «Укренерго», якому заборгували десятки мільярдів гривень за балансування, диспетчеризацію, передачу електроенергії.

«Це вони не можуть покрити ті ж саме виробництва відновлювальних джерел енергії, тому що на них покладено. Це зобов’язання через тариф», – пояснила ексміністерка.

Нагадаємо, під час обговорення члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради домовились створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

Читайте також:

Теги: інвестиції фінансування Укренерго енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес очікує на стабільне фінансування для запуску нових проєктів
Борг перед ВДЕ зменшується, але потребує остаточного врегулювання, – інвестори
8 квiтня, 17:35
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля
1 квiтня, 13:29
Наразі Чернишов є головою наглядової ради Національного авіаційного університету
«Це дуже круто». Експрезидент «Київстару» розповів, яка інвестиція принесла йому найбільше грошей
31 березня, 09:51
На думку голови ради Української асоціації відновлювальної енергетики для побудови газопоршневої генерації необхідно близько чотирьох років
Стабільний газовий баланс в Україні вимагає довгострокового планування – Ігнатьєв
27 березня, 13:00
Окупанти як мінімум вісім разів атакували енергетику після 18 березня
Скільки разів Путін порушував мораторій на удари по енергетиці? Дані радника Зеленського
26 березня, 09:45
Пентагон уже працює над проєктом «Золотого купола» для США
США терміново розробляють оборонну систему проти далекобійних ракет – CNN
22 березня, 17:52
4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення поки не ухвалили
Вечірні прайс-кепи мають рухатися до європейських цінових тенденцій – НКРЕКП
22 березня, 13:43
Бригади обленерго працюють над заживленням усіх абонентів
Чотири області частково знеструмлено через негоду
14 березня, 12:18
Сонячні конуси Spin Cell розробили компанії V3Solar і Nectar Design
Революція у зеленій енергетиці. Вчені з США розробили обертальні сонячні панелі
12 березня, 16:41

Економіка

Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств Росії у ЄС
ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств Росії у ЄС
Мінекономіки невдовзі запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України – ЗМІ
Мінекономіки невдовзі запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
31K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги
12K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua