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Мінфін повідомив, чи планує підвищувати податки для ФОПів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мінфін повідомив, чи планує підвищувати податки для ФОПів
Мінфін не планує підвищення податків для ФОПів
фото з відкритих джерел

Мінфін прояснив ситуацію з підвищенням податків для ФОПів

У мережі поширилися інформація про те, що Мінфін планує підвищення податків для ФОП. Однак ця інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

«Законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках. Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів», – йдеться у заяві.

Мінфін наголошує, що тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою.

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

Також повідомлялося, що у січні 2025 року в Україні зареєстрували 21,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як припинили діяльність рекордні 59,4 тис. Це спричинило найбільший розрив між відкриттями та закриттями ФОПів за останній рік, а чистий відтік підприємців склав 38 тис.

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Теги: Мінфін економіка бізнес бізнесмен податки ФОП Україна українці

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