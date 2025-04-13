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Умови аукціонів на будівництво зеленої енергетики мають бути пристосовані до великих проєктів – інвестор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Умови аукціонів на будівництво зеленої енергетики мають бути пристосовані до великих проєктів – інвестор

Інвестори потребують кращих умов аукціонів для розбудови зеленої енергетики в Україні – учасник ринку

Зелені аукціони, якими держава планує залучити інвесторів в будівництво зеленої енергетики, можуть бути успішними, якщо вони будуть бути пристосовані до реалізації великих проєктів. Про це пише комерційний директор Elementum Energy Роман Волошенюк, зазначаючи, що поки що інвестори не беруть участі в зелених аукціонах через ряд недоліків.

«У інвесторів, які працюють в Україні, є набагато більші проєкти будівництва, ніж запропоновані наразі квоти в аукціонах — на одного інвестора приходиться 25%. Це значно зменшує можливість для великих проєктів стати переможцями», - сказав Волошенюк.

Наприклад, каже він, потужність Дністровської вітроелектростанції, якою оперує Elementum Energy, становить 100 МВт, відповідно вона не попала б у квоти 2024 року. За його словами, експерти ринку пропонують розглянути збільшення квот і відсотки, що приходиться на одного інвестора, до 50%. Крім того, пропонується продовжити термін для аукціонів до 2034 року.

«Зараз вирішальною є підтримка народних депутатів, щоб пропозиції від експертів та бізнесу знайшли своє відображення у змінах до законодавства», - підкреслює учасник ринку.

Він також зазначає, що серед інших моментів, що роблять аукціони непривабливими для потенційних інвесторів, є проблеми з погашенням боргів перед інвесторами, а також недоліки механізму фінансування проєктів, які будуть реалізовуватись після перемоги на зелених аукціонах.

Нагадаємо, на думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

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Теги: альтернативна енергетика енергетика інвестиції

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