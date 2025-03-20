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Американське Міненерго готове «без проблем» взяти управління українськими АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Американське Міненерго готове «без проблем» взяти управління українськими АЕС
Однією з тем розмови президентів України та США стала окупована Росією Запорізька АЕС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр енергетики запевнив, що США мають досвід для управління електростанціями

Сполучені Штати можуть взяти управління українськими атомними електростанціями та мають відповідний досвід для цього.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра енергетики США Кріса Райта в ефірі Fox News.

 «Немає проблем, ми можемо це зробити», – каже міністр енергетики.

Посадовець зазначив, що Америка має «величезний технічний досвід для управління цими електростанціями». Однак поки адміністрація Трампа не обговорює питання про можливість передачі українських АЕС у власність США.

«Я не думаю, що це потребує присутності на місцях, але я залишу зовнішню політику президенту Трампу і держсекретарю Рубіо. Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук» – каже Райт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що якби Америка володіла атомними електростанціями України, то це стало б найкращим захистом для них. Під час розмови із Зеленським Трамп обговорив українське електропостачання та атомні електростанції.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.

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Теги: США АЕС енергетика атомна енергетика Міненерго

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