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Чи загрожує штраф за продаж своїх речей на інтернет-платформах? Відповідь податкової

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи загрожує штраф за продаж своїх речей на інтернет-платформах? Відповідь податкової
Податкова пояснила, чи штрафує за продаж речей на Promua чи в соцмережах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Податкова наголошує, що лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності

Податкова не штрафує продавців з Olx, Prom.ua, соцмереж та інших платформ за продаж особистих речей онлайн. Інформація про автоматичне відстеження всіх грошових переказів – неправдива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу України (ДПС).

«Продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства», – йдеться у повідомленні.

Податкова наголошує, що лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується продажу особистих речей за допомогою таких електронних торговельних платформ як Olx, Prom та будь-яких соцмереж.

«Посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності», – йдеться у заяві.

ДПС вкотре закликає суб’єктів господарювання, які залишаються в «тіні», привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства самостійно та добровільно: 

  • офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
  • здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО; 
  • дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Раніше у мережі поширилися інформація про те, що Мінфін планує підвищення податків для ФОП. Однак ця інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер.

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Теги: Державна податкова служба податки

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