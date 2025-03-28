Було зафіксовано два удари по український енергетиці

За останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари

Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост у соцмережі Х радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

За словами Литвина, за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України

«Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно спілкуватися, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому варто просто прийняти якісь таблетки, щоб активізувати мозкову діяльність – якщо припустити, що такі таблетки все ще впливають на нього. До речі, лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Росії, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України, і це навіть без повних звітів за день. Наші партнери несуть відповідальність за запобігання подальшим таким атакам», – написав Литвин.

Нагадаємо, Генштаб заявив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне, мирне населення України. Росіяни, увечері, 27 березня, здійснили черговий воєнний злочин – масовано атакували «шахедами» Полтаву, повідомляє «Главком».

У Генштабі написали, що росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Раніше ми писали, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.