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Повідомлення про відключення світла у «Київ Цифровий» озвучила відома українська співачка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Повідомлення про відключення світла у «Київ Цифровий» озвучила відома українська співачка
Дорофєєва познайомилася з місцевим шестирічним лелекою Федором
скриншот відео

Надя Дорофєєва також доєдналася до бригади енергетиків, які допомогли укріпити оселю для сім’ї лелек на Київщині

Повідомлення про відключення та повернення електроенергії у застосунку «Київ Цифровий» озвучила співачка Надя Дорофєєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу застосунку.

Для того, щоб скористатися новою функцією необхідно:

  • відкрити застосунок «Київ Цифровий»;
  • зайти у свій профіль;
  • прогортати до розділу «Налаштування» – «Сповіщення»;
  • вибрати звук, що буде сповіщати про відключення/повернення світла.

«Коли потрібна надія – її можна не лише відчути, а й почути», – додали у соцмережі застосунку «Київ Цифровий»

Надя Дорофєєва також доєдналася до бригади енергетиків, які допомогли укріпити оселю для сім’ї лелек на Київщині. А ще – познайомилася з місцевим шестирічним лелекою Федором і поклала до лелечого гнізда символічну річ на щастя.

Нагадаємо, Dorofeeva представила відео на свій новий трек «Додайте світла». Як розповідає виконавиця, пісню вона написала разом з чоловіком, співаком Мішею Кацуріним, – проте не уявляла, що її слова будуть звучати актуально саме зараз. 

Раніше Надя Дорофєєва засвітилася на дні народження доньки знаменитого українського боксера Олександра Усика. Запальний танець співачки та спортсмена зібрав чимало похвал у мережі.

Також «Главком» повідомляв, що у липні минулого року реліз Наді Дорофєєвої «Нітрогліцерин» став першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлисти Spotify Equal (світовий та український).

Теги: Надя Дорофєєва ДТЕК співачка застосунок відключення світла

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