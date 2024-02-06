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ДТЕК допоміг відновити підстанцію, яка дозволяє забезпечувати херсонців водою та теплом

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК допоміг відновити підстанцію, яка дозволяє забезпечувати херсонців водою та теплом
Енергетики працювали в надскладних умовах, адже ворог продовжує обстрілювати Херсон з лівого берега Дніпра
фото: ДТЕК

Енергетики ДТЕК допомогли відновити підстанцію на Херсонщині, щоб люди були з водою та теплом

Енергетики ДТЕК допомогли відновити роботу пошкодженої окупантами високовольтної підстанції на Херсонщині, яка потрібна для забезпечення херсонців водою та теплом. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова. 

«Протягом грудня 2023 року та січня 2024 року енергетики ДТЕК Одеські електромережі чотири рази допомагали ремонтувати електроінфраструктуру на Херсонщині, що була пошкоджена ворогом. Фахівцям вдалося відновити роботу високовольтної підстанції 150 кВ, щоб подати напругу в першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури, та забезпечити херсонців теплом і водою», – йдеться в ньому.

Зазначається, що частина обладнання вийшла з ладу у грудні через ворожі обстріли, а влітку ця підстанція була підтоплена через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Енергетики працювали в надскладних умовах, адже ворог продовжує обстрілювати Херсон з лівого берега Дніпра.

Ремонтні бригади полагодили енергооб’єкт до працездатного стану та запустили підстанцію в роботу. Це дало змогу відновити водо– та теплопостачання в домівки херсонців.

«Херсонці вісім місяців прожили в окупації і зараз щодня потерпають від обстрілів ворога. Ми просто не мали іншого вибору, як відремонтувати підстанцію. Адже ми й уявити не можемо, як це – залишитися взимку без тепла, світла і води. А вони, на жаль, знають це з власного гіркого досвіду», − поділився емоціями Андрій Жосан, начальник електротехнічної лабораторії ДТЕК Одеські електромережі.

Нагадаємо, у вересні минулого року енергетики ДТЕК відновили підстанцію в Херсоні, яка була підтоплена внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Теги: Херсон ремонт ДТЕК

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