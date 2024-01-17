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Росія обстріляла дев'ять областей України дронами та дві атакувала ракетами: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія обстріляла дев'ять областей України дронами та дві атакувала ракетами: ситуація в регіонах
Уночі російські війська атакували Одесу ударними дронами
фото: пресслужба ДСНС

Окупанти завдали два удари ракетами С-300 зі сторони російського Бєлгорода

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Кіровоградщина

Вчора вдень на території області збили ракету. Уламками пошкоджено сільськогосподарське складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній з громад Кропивницького району. Всі живі. Минулося без руйнувань і постраждалих. Вночі збили російський дрон.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (7 вибухів). Війська РФ із мінометів обстрілювали Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли Середино-Будської громади. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах області. Здійснили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Полтавці, а також вдарили 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці.

75 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Чарівного, Левадного, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора вдень росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Також атакували трьома дронами-камікадзе. Минулося без жертв. Пошкоджені дві приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Понівечені господарська споруда, гараж та мікроавтобус. Зачепило лінію електропередач.

Вночі сили ППО збили над областю три російські безпілотники. «Шахеди» знищили у Дніпровському та Синельниківському районах. Не вщухають обстріли Нікопольщини. З артилерії війська РФ били по райцентру та Марганцю. Без жертв.

Харківщина

Вчора ввечері окупанти завдали два удари ракетами С-300 зі сторони російського Бєлгорода. У Холодногірському районі пошкоджені фасади 19 багатоквартирних будинків, 14 автівок.

Також зруйновано декілька інших цивільних будівель: триповерхова будівля колишньої лабораторії залізниці. Виникло 3 осередки загоряння (підвал, 2-й поверх та дах) будівлі приватної клініки.

Пошкоджено лінію електропередач, знеструмлено 43 абоненти на вул. Благовіщенській. Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних. Артилерійських та мінометних ударів росіян також зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Луганщина

Окупанти намагалися просунутися вперед біля Білогорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. За добу здійснили 149 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина

Під вогнем військ РФ минулої доби: с. Нова Полтавка, Авдіївка, смт Гостре. Пошкоджено 7 житлових будинків, магазин, 2 господарські споруди, 2 дитсадки.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136. Вчора російські артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Сьогодні вночі російські війська атакували Одесу ударними дронами. Всі повітряні цілі були збиті силами ППО, проте є влучання уламків безпілотників по обʼєктах цивільної інфраструктури. Відбулося загоряння квартир у житловому будинку. Пожежі було оперативно ліквідовано. Поруч із будинком загорілися легкові автівки, вибуховою хвилею вибиті вікна та вітрини у магазинах. Є поранені. Дані щодо постраждалих та руйнувань ще уточнюються. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 мешканців. На місці працюють всі відповідні служби.

Херсонщина

За добу по області армія РФ здійснила 75 обстрілів (351 снаряд), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (36 снарядів). Поцілили у райони 22 населених пунктів області.

Вчора російська армія обстріляла житловий будинок у Білозерці. Постраждав 44-річний чоловік. У момент удару він перебував на подвірʼї будинку. У потерпілого – вибухова травма та поранення ноги. Йому надали меддопомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Через російський обстріл Тягинки постраждали двоє людей. Під удар потрапили 42-річна жінка та 38-річний чоловік, котрі йшли вулицею. У них діагностували уламкові поранення. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання допомоги. Всього за добу по області 3 людини дістали поранення.

Триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

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