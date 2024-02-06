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Столичні комунальники стелять асфальт під снігом (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Столичні комунальники стелять асфальт під снігом (відео)
На боротьбу з ямами на дорогах у негоду вийшли у Святошинському районі столиці
фото: скріншот відео

Сильний сніг не заважає проводити дорожні ремонтні роботи 

Не дивлячись на непогоду, столичні комунальники на вул. Петрицького (Святошинський район) латають ями.

На відео, яке виклали у мережу очевидці, можна побачити кілька комунальників, які займаються ремонтом доріг, незважаючи на доволі сильний сніг.

Варто додати, що ремонтні роботи на дорогах в зимовий період виконуються із застосуванням «литого» асфальтобетону. Комунальна корпорація «Київавтодор» розповіла, що це є сумішшю бітумного в’яжучого, кам’яного наповнювача і мінерального порошку, нагрітих та перемішаних в гарячому стані. Зазначається, що транспортування литої асфальтобетонної суміші з заводу до місця виконання робіт здійснюється в автомобільних термокотлах «Мадро», які підтримують необхідну температуру.

Нагадаємо, Україна відсудила у китайської будівельної компанії Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd у трьох судових інстанціях КНР і повернула до державного бюджету, а також до Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку близько пів мільярда гривень за невиконані ремонт і реконструкцію доріг.

Як раніше повідомлялося, усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році будуть перенаправлені на потреби безпеки й оборони України, але дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам. Міністерство фінансів повідомило, що відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Теги: Київ дороги ремонт

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