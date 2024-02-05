СБУ оголосила підозру генералу, який керував захопленням Херсону

Російський генерал 24 лютого 2022 року особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам захопити Херсонщину

Служба безпеки повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області. Саме він віддав наказ військам РФ вторгнутись в регіон з Криму. Про це повідомляє СБУ.

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«Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Якова Резанцева – командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 24 лютого 2022 року генерал РФ особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області.

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«Під його командуванням окупаційні угруповання РФ вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці», – розповіли в СБУ.

Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини.

«Крім того, у період окупації правобережжя області Резанцев організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні. За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів», – додали у відомстві.

За даними слідства, у такий спосіб російський посадовець виконував завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму на півдні України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову з «Бандитського Петербурга». Він неодноразово закликав до війни проти України. Фігурант є депутатом Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Раніше Служба безпеки України зібрала докази та оголосила про підозру генеральному директору російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» Борису Обносову.