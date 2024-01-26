Росіяни вдарили по Херсону балістикою: влада повідомила про наслідки
Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна – дістала поранення
Російські загарбники застосували балістичні ракети для удару по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що окупанти здійснили 73 обстріли, випустивши 350 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону ворог здійснив ракетний удар балістичною ракетою. «Ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникову вежу у Бериславському районі», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.
Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.
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