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Росіяни вдарили по Херсону балістикою: влада повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Херсону балістикою: влада повідомила про наслідки
Російські загарбники за добу випустили 350 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА по території Херсонщини
фото ілюстративне

Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна – дістала поранення

Російські загарбники застосували балістичні ракети для удару по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти здійснили 73 обстріли, випустивши 350 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону ворог здійснив ракетний удар балістичною ракетою. «Ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникову вежу у Бериславському районі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.

 

 

Теги: окупанти військові балістичні ракети Херсон війна

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