Україна відсудила 500 млн грн у китайської компанії за невиконаний ремонт доріг

Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd повернула Україні близько пів мільярда гривень за невиконані ремонтні роботи

Україна відсудила у китайської будівельної компанії Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd у трьох судових інстанціях КНР і повернула до державного бюджету, а також до Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку близько пів мільярда гривень за невиконані ремонт і реконструкцію доріг. Про це повідомляє Мін'юст.

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«17 січня 2024 року грошові кошти загальним розміром майже пів мільярда гривень у доларовому еквіваленті були перераховані Банком Китаю на рахунок Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України та на рахунок Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку. Справу закрито», – зазначила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За інформацією міністерства, у жовтні 2017 року «Укравтодор» і китайська державна компанія Xinjiang Communications Construction Group підписали два контракти щодо виконання ремонтних робіт з покращення безпеки руху на автодорозі М-12 та про реконструкцію і капремонт автодороги М-03. Обидва контракти передбачали надання китайським підрядником двох гарантій виконання у Bank of China на суму у розмірі $3,3 млн та $5,2 млн, а також надання гарантії повернення авансового платежу по одному з контрактів на суму $3,85 млн.

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Китайська компанія мала провести ремонт кількох ділянок дороги М-03 в Полтавській області загальною протяжністю майже 84 км і 41-кілометрову ділянку дороги М-12 у Хмельницькій області. Обидва контракти розірвали ще у 2018-2019 роках.

Контракт щодо реконструкції автодороги М-03 «Укравтодор» розірвав у грудні 2018 року, оскільки станом на цей час роботи навіть не розпочалися. Згодом, у червні 2019 року «Укравтодор» розірвав і другий контракт щодо автодороги М-12, оскільки китайський підрядник на той момент виконав приблизно 1% робіт замість 70% згідно з графіком, до того ж протягом періоду дії угоди не забезпечив належного експлуатаційного утримання ділянки, як того вимагалося, у результаті чого дорогу було доведено до аварійного стану, умови руху на ній ускладнилися.

Після розірвання контрактів Укравтодор направив китайському банку запити на стягнення за зазначеними гарантіями, проте щоб ухилитися від повернення коштів, китайський підрядник звернувся до суду за місцерозташуванням відділення банку у КНР з заявою про забезпечення позову про нібито шахрайські дії (який протягом років так і не було подано), в результаті чого стягнення за гарантіями було заблокованим до моменту розв'язання питання по суті.

Оскільки досудове врегулювання не призводило до жодного результату, Мін’юст найняв юридичного радника у Китаї – фірму «Yingke Law Firm» (український субпідрядник – АО «Сергій Козьяков та Партнери»).

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КНР станом на сьогодні керується принципом абсолютного судового імунітету, тому адвокати направили подання до суду, що складалося з пакета документів на підтвердження абсолютного імунітету «Укравтодору» (як ЦОВВ) від розгляду проти нього справ у судах КНР, пояснення з приводу порушень контрактів китайським підрядником, які призвели до їх розірвання, відсутності будь-яких шахрайських дій з боку «Укравтодору».

Виходячи з пояснень щодо імунітету, наданих від імені «Укравтодору», та згідно з інструкціями Верховного суду КНР, суд міста Урумчі закрив судові справи проти Укравтодору, відповідно забезпечення позовів мають бути зняті. Кошти за гарантіями виконання мають бути звільнені і повернуті відповідно Укравтодору та Світовому банку.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.