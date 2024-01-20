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Окупанти накрили Херсон масованим вогнем: серед поранених є дитина

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили Херсон масованим вогнем: серед поранених є дитина
Обстрілу зазнали багатоквартирні будинки у Херсоні
фото: скріншот із відео

У результаті обстрілу Херсона загинула жінка

За минулу добу російські окупанти 119 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 664 снаряди. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через російську агресію одна людина загинула, ще три - дістали поранення, з них - одна дитина.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що за добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 50 снарядів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Зимівнику.

Мрочко уточнив, що 16-річний хлопчина зазнав поранень середнього ступеня тяжкості. Йому надана медична допомога.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БпЛА.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що сили протиповітряної оборони на півдні знищили два ворожі «Шахеди»: по одному в Одеській та Миколаївській областях.

Теги: Херсон Херсонщина окупанти війна

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