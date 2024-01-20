Окупанти накрили Херсон масованим вогнем: серед поранених є дитина

У результаті обстрілу Херсона загинула жінка

За минулу добу російські окупанти 119 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 664 снаряди. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Через російську агресію одна людина загинула, ще три - дістали поранення, з них - одна дитина.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що за добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 50 снарядів.

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Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Зимівнику.

Мрочко уточнив, що 16-річний хлопчина зазнав поранень середнього ступеня тяжкості. Йому надана медична допомога.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БпЛА.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що сили протиповітряної оборони на півдні знищили два ворожі «Шахеди»: по одному в Одеській та Миколаївській областях.