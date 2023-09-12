ДТЕК Енерго збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані росією більше 40 разів

Попри війну капітальні інвестиції ДТЕК Енерго у ТЕС і шахти склали 4 млрд грн у першому півріччі цього року

Попри війну капітальні інвестиції ДТЕК Енерго у ТЕС і шахти у першому півріччі цього року зросли у 2,4 рази – до 4 млрд грн. Про це свідчить фінансова звітність компанії, яка була опублікована на Лондонській фондовій біржі.

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За даними ДТЕК Енерго, завдяки вкладенням у капітальні та поточні ремонти, у січні-червні цього року вдалося відремонтувати 7 енергоблоків ТЕС (13 – станом на 7 вересня), ще стільки ж на той період знаходилося в ремонті. Це дозволило підтримати стійкість української енергосистеми та готувати її до майбутнього опалювального сезону. Всього ж за підсумками цього року планується відремонтувати 27 енергоблоків.

В ДТЕК Енерго зазначили, що завдяки інвестиціям у вуглевидобуток, у січні – червні цього року шахтарям вдалося ввести в роботу 14 нових вугільних лав. Всього ж за підсумками року заплановано ввести 27 лав. Це дозволяє підтримувати необхідні для стійкої роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля.

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Згідно фінансової звітності, у першому півріччі цього року виручка компанії ДТЕК Енерго впала на 6,5% – до 29,9 млрд грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як зазначається, це відбулося, передусім, за рахунок зниження обсягів продажу електроенергії на 20%, що було спричинене масованими атаками ворога на енергетичні підприємства компанії.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані росією більше 40 разів.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК Енерго повідомляли, що загалом у 2023 році у планові ремонти ТЕС і підготовку лав компанія планує інвестувати понад 11 млрд грн.