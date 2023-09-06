ДТЕК направив на ремонти ТЕС 2,3 млрд грн, роботи йдуть за графіком Міненерго і Укренерго

Ремонтні кампанії узгоджуються, контролюються та моніторяться Міністерством енергетики, Держенергонаглядом та НЕК «Укренерго»

ДТЕК Енерго спрямував 2,3 млрд грн на ремонти ТЕС в рамках підготовки до зими. Ще 1,2 млрд грн буде вкладено до кінця року. Всі роботи йдуть за графіком, узгодженим Міністерством енергетики та НЕК Укрнерго.

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Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

«Лише минулого тижня ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС, загальною потужністю майже 400 МВт. Один із них – достроково», – повідомив він.

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За словами Салєєва, наразі енергетики компанії відремонтували 13 енергоблоків ТЕС. Ще 7 знаходяться в процесі. Всього ж за підсумками цьогорічної ремонтної кампанії ДТЕК Енерго планує відремонтувати 27 енергоблоків.

Переважна більшість буде працювати вже до старту опалювального сезону, решта – під час його проходження.

Інвестиції компанії в планові ремонти у січні – серпні цього року склали 2,3 млрд грн, за підсумками року ж планується їх наростити до понад 3,5 млрд грн.

Ремонтні кампанії узгоджуються, контролюються та моніторяться Міністерством енергетики, Держенергонаглядом та НЕК «Укренерго».

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«Тож впевнено рухаємось за узгодженим ними графіком. Відповідно й професійну оцінку нашій підготовці можуть давати лише представники влади. За нашу підготовку нам не соромно», – запевнив він.

За даними Салєєва, лише за останні чотири місяці ТЕС компанії наростили відпуск е/е на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У серпні ж, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики згенерували в енергосистему на 35% більше е/е, ніж у серпні минулого року. Усього ж, як зазначається, за 8 місяців цього року ТЕС компанії відпустили майже 9,9 млрд кВт*год е/е.