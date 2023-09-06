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ДТЕК направив на ремонти ТЕС 2,3 млрд грн, роботи йдуть за графіком Міненерго і Укренерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК направив на ремонти ТЕС 2,3 млрд грн, роботи йдуть за графіком Міненерго і Укренерго
«Лише минулого тижня ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС»
фото: ДТЕК

Ремонтні кампанії узгоджуються, контролюються та моніторяться Міністерством енергетики, Держенергонаглядом та НЕК «Укренерго»

ДТЕК Енерго спрямував 2,3 млрд грн на ремонти ТЕС в рамках підготовки до зими. Ще 1,2 млрд грн буде вкладено до кінця року. Всі роботи йдуть за графіком, узгодженим Міністерством енергетики та НЕК Укрнерго.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

«Лише минулого тижня ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС, загальною потужністю майже 400 МВт. Один із них – достроково», – повідомив він. 

За словами Салєєва, наразі енергетики компанії відремонтували 13 енергоблоків ТЕС. Ще 7 знаходяться в процесі. Всього ж за підсумками цьогорічної ремонтної кампанії ДТЕК Енерго планує відремонтувати 27 енергоблоків.

Переважна більшість буде працювати вже до старту опалювального сезону, решта – під час його проходження.

Інвестиції компанії в планові ремонти у січні – серпні цього року склали 2,3 млрд грн, за підсумками року ж планується їх наростити до понад 3,5 млрд грн.

Ремонтні кампанії узгоджуються, контролюються та моніторяться Міністерством енергетики, Держенергонаглядом та НЕК «Укренерго». 

«Тож впевнено рухаємось за узгодженим ними графіком. Відповідно й професійну оцінку нашій підготовці можуть давати лише представники влади. За нашу підготовку нам не соромно», – запевнив він.

За даними Салєєва, лише за останні чотири місяці ТЕС компанії наростили відпуск е/е на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У серпні ж, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики згенерували в енергосистему на 35% більше е/е, ніж у серпні минулого року. Усього ж, як зазначається, за 8 місяців цього року ТЕС компанії відпустили майже 9,9 млрд кВт*год е/е.

Теги: Міненерго Укренерго ДТЕК

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