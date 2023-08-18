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Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%
Японія активно купує зерно у Росії
фото: з відкритих джерел

Японія закриває потреби населення завдяки зерну з країни-агресора

У липні 2023 року Японія збільшила імпорт зернових із Росії на 5679,4% порівняно з аналогічним місяцем 2022 року. Це випливає із даних статистики Мінфіну Японії.

Зазначається, що у червні імпорт зернових також зріс на 445,2% рік до року.

При цьому наполовину менше Японія закупила у Росії зрідженого природного газу та на 73% менше вугілля. Крім того, вона скоротила імпорт російської риби та м'яса, а також зовсім не ввозила цього року із нашої країни фрукти.

А ось експорт у японських автомобілів до Росії у липні зріс на 84%. Крім того, на 1123% завезено більше японських медвиробів. На третину скоротився експорт японських виробів із пластику, більш ніж наполовину – японських генераторів.
 
Загальний обсяг експорту з Японії до Росії у липні зріс на 25% до 347,85 млн доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяг імпорту, навпаки, знизився на 69,6% до 367,31 млн доларів.

Нагадаємо, Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії. Сьогодні, 17 серпня, міністерство оборони Японії виявило одинадцять китайських і російських військових кораблів, які пройшли поблизу південних японських островів у префектурі Окінава. Про це з посиланням на оборонне відомство Японії повідомляє Kyodo.

Кораблі пройшли через води між головним островом префектури Окінава та островом Міяко і попрямували у Східно-Китайське море. Це був перший випадок, коли китайські та російські кораблі разом пройшли цією територією.

У міноборони припускають, що це бойові кораблі, які брали участь у нещодавньому спільному патрулюванні Китаю та Росії у Тихому океані.

В оборонному відомстві Японії заявили, що розглядають неодноразові спільні маневри китайських і російських ВМС навколо японських островів як такі, що чітко спрямовані на демонстрацію своєї сили проти Японії.

У міністерстві також повідомили, що дипломатичними каналами передали Китаю та Росії серйозну стурбованість такими діями їхніх військових, з точки зору національної безпеки Японії.

У Міноборони також зауважили, що у вівторок вранці виявили шість китайських кораблів, серед яких ракетні есмінці, і п’ять російських суден, у тому числі теж есмінці, за 280 кілометрів на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі у Тихому океані.

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Теги: Японія експорт Міноборони вугілля саміт імпорт населення фрукти

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