ДТЕК повернув світло 5 тис. родин, що залишились без електропостачання через обстріли

У липні ремонтні бригади ДТЕК повернули світло для 298 тисячі сімей

Енергетики роблять усе можливе задля якнайскорішого відновлення електропостачання прифронтового регіону

За добу енергетики ДТЕК повернули світло 5 тисячам родин у 11 населених пунктах Донецької області.

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Про це повідомили про ДТЕК.

«За 18 серпня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання у 11 населених пунктах, знеструмлених через бойові дії. Знову з електрикою майже 5 тисяч родин на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що енергетики роблять усе можливе задля якнайскорішого відновлення електропостачання прифронтового регіону, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, у липні ремонтні бригади ДТЕК повернули світло для 298 тисячі сімей, що лишилися без електропостачання через російські обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.