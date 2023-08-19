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ДТЕК повернув світло 5 тис. родин, що залишились без електропостачання через обстріли

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК повернув світло 5 тис. родин, що залишились без електропостачання через обстріли
У липні ремонтні бригади ДТЕК повернули світло для 298 тисячі сімей
фото: ДТЕК

Енергетики роблять усе можливе задля якнайскорішого відновлення електропостачання прифронтового регіону

За добу енергетики ДТЕК повернули світло 5 тисячам родин у 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили про ДТЕК.

«За 18 серпня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання у 11 населених пунктах, знеструмлених через бойові дії. Знову з електрикою майже 5 тисяч родин на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе задля якнайскорішого відновлення електропостачання прифронтового регіону, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, у липні ремонтні бригади ДТЕК повернули світло для 298 тисячі сімей, що лишилися без електропостачання через російські обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Теги: ДТЕК ремонт інфраструктура

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