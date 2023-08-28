Енергетики ДТЕК відновили постачання світла для 69 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини

З початку повномасштабної війни ДТЕК повернули світло вже 8,6 млн родин

Протягом минулого тижня з 21 по 27 серпня енергетики ДТЕК повернули світло 69 тисячам родин у 60 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

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Про це повідомили в компанії.

Значних ушкоджень зазнала на минулому тижні Дніпропетровщина. Численні атаки ворога лишали без світла десятки тисяч людей. Енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі за тиждень повернули світло 53 тисячам родин, попри регулярні обстріли.

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Донеччина лишається найбільш активною зоною бойових дій України. Щоденно через обстріли пошкоджуються електромереді та підстанції, що забезпечують світлом тих, хто лишається в області. Наші фахівці відновлюють постачання світла щойно це стає можливим. За минулий тиждень відновили роботу електромереж для майже 16 тисячі родин.

«Першочергова задача наших фахівців – максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,6 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Спеціалісти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі відновлюють мережі, зруйновані ворогом, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, в День незалежності України через російський обстріл одна із електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Обладнання ТЕС було серйозно пошкоджене.