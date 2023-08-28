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Енергетики ДТЕК відновили постачання світла для 69 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК відновили постачання світла для 69 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини
Спеціалісти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі відновлюють мережі, зруйновані ворогом, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС
фото: ДТЕК

З початку повномасштабної війни ДТЕК повернули світло вже 8,6 млн родин

Протягом минулого тижня з 21 по 27 серпня енергетики ДТЕК повернули світло 69 тисячам родин у 60 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це повідомили в компанії.

Значних ушкоджень зазнала на минулому тижні Дніпропетровщина. Численні атаки ворога лишали без світла десятки тисяч людей. Енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі за тиждень повернули світло 53 тисячам родин, попри регулярні обстріли.

Донеччина лишається найбільш активною зоною бойових дій України. Щоденно через обстріли пошкоджуються електромереді та підстанції, що забезпечують світлом тих, хто лишається в області. Наші фахівці відновлюють постачання світла щойно це стає можливим. За минулий тиждень відновили роботу електромереж для майже 16 тисячі родин.

«Першочергова задача наших фахівців – максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,6 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Спеціалісти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі відновлюють мережі, зруйновані ворогом, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, в День незалежності України через російський обстріл одна із електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Обладнання ТЕС було серйозно пошкоджене.

Теги: обстріл Дніпропетровщина Донеччина ДТЕК

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