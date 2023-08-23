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Інвестори закликали державу надати план виплати боргів, щоб підготуватись до опалювального сезону

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Інвестори закликали державу надати план виплати боргів, щоб підготуватись до опалювального сезону
Фінансові проблеми стосуються й інших енергопідприємств України, які страждають від дефіциту коштів, спричинених проблемою кругових боргів на ринку електроенергії
фото з відкритих джерел

«В інакшому випадку багато компаній не встигнуть підготуватися до ще одної складної зими»

Підприємства відновлюваної енергетики очікують, що держава забезпечить виконання плану компанії «Енергоатом» щодо виплати заборгованостей на ринку електроенергії, що в подальшому дасть можливість зменшити заборгованість за вироблену в країні «зелену» електроенергію, йдеться в заяві Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

«Держава має забезпечити покращення розрахунків перед ВДЕ вже з вересня цього року. Рівень розрахунків за вироблену електроенергію з ВДЕ в Україні в поточному році погіршується щомісяця і є критично-низьким для безперебійної роботи підприємств в опалювальний сезон», – повідомляють в асоціації.

Як зазначається, фінансові проблеми стосуються й інших енергопідприємств України, які страждають від дефіциту коштів, спричинених проблемою кругових боргів на ринку електроенергії.

«Причому значна частина відповідальності за це лежить на ДП «НАЕК Енергоатом», яка заборгувала за ПСО перед ДП «Гарантований покупець» лише за поточний рік понад 18 млрд. гривень», – уточнюють інвестори.

Також повідомляється, що минулого тижня голова правління УВЕА Андрій Конеченков взяв участь у засіданні Комітету ВР України з питань енергетики та комунальних послуг, присвяченому саме питанню підготовки паливно-енергетичного комплексу до ОЗП, де заявив про необхідність надати чіткий та зрозумілий учасникам ринку графік погашення заборгованості з боку Енергоатому.

«В інакшому випадку багато компаній не встигнуть підготуватися до ще одної складної зими», – підкреслюють в асоціації.

Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року. При цьому, до кінця серпня компанія оприлюднить графік погашення накопиченої заборгованості.

Теги: опалювальний сезон Енергоатом інвестиції альтернативна енергетика

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