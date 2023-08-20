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Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
Відтак 20 серпня з 09:00 по 19:00 буде відсутнє електропостачання у Фастові
фото з відкритих джерел

Фахівці ДТЕК проводитимуть планові ремонтні роботи в електромережах

В оселях мешканців деяких населених пунктів Фастівської громади, що на Київщині, можуть бути тривалі відключення електроенергії.  Про це пише пресслужба Фастівської Міської Ради.

Без світла споживачі будуть вдень – 20, 21 та 22 серпня. Зокрема це пов'язано з тим, що фахівці ДТЕК проводитимуть планові ремонтні роботи в електромережах.

Відтак 20 серпня з 09:00 по 19:00 буде відсутнє електропостачання у Фастові за наступними адресами:

  • вул.Силенка, вул.Житомирська, вул.Бояринцева;
  • вул.Зарічна, вул.Моріна, пров.Княгині Ольги;
  • вул.Київська, вул.Івана Ступака, вул.Житомирська;
  • вул.Андрія Саєнка, вул.Квітнева, вул.К.Строкова;
  • вул.Княгині Ольги, пров.Княгині Ольги, вул.Райдужна;
  • вул.А.Горчинського, пров.А.Горчинського;
  • пров. Коцюбинського, пров.Леонтовича;
  • вул.С. Васильченка, пров. Шевченка, пров.Озерний;
  • пров. Буцикова, пров.Стеценка, пров.Комунальний;
  • вул.Шевченка, вул.Т.Рудяка, пров.Т.Рудяка;
  • вул.Журавлина, вул.Стеценка, пров.В.Мономаха;
  • вул.Буцикова, вул.Озерна, вул.Терешкової, пров.Терешкової;
  • пров.Житомирський, вул.Калинова, вул.Олександра Цьопича;
  • вул.Молодіжна, вул.О.Довженка, пров. Олександра Цьопича;
  • вул.Ярослава Мудрого, пров.Польовий, вул.Польова;
  • вул.Свято-Богородицька, пров.Свято-Богородицький;
  • пров. Франка, вул.Зарічна, вул.Силенка, вул.Стовби;
  • пров. Стовби, вул.Павла Полуботка, вул.Моріна;
  • вул.Європейська, вул.Ювілейна, пров.Квітневий;
  • вул.В.Чорновола, пров.Яровий, вул.Ярова;
  • вул.М.Скорика, пров.М.Скорика, вул.Сонячна;
  • вул.Броварська, вул.Соборна, вул.Нагорна;
  • пров. Ярослава Мудрого, пров.Броварський;
  • вул.Генерала Пількевича, пров.Генерала Пількевича;
  • вул.С.Білого, вул.Бояринцева, вул.Бишівська;
  • вул.Лесі Українки, вул.Лисенка, вул.Тичини;
  • вул.Гоголя, вул.Снігурівська, вул.Козацької Слави;
  • вул.Героїв Чорнобиля, вул.О.Гончара, вул.Лугова;
  • площа Перемоги, вул.Свято-Покровська, пров.Андрія Саєнка;
  • площа Соборна, вул.Брандта, вул.Зоряна, вул.Т.Рудяка;
  • пров.Чехова, пров.Героїв Танкістів, вул.Героїв Танкістів;
  • вул.Волошкова, пров. Савченка, вул.Савченка.

Світло також вимикатимуть у селі Веприк по вул.Соборна.

21 та 22 серпня з 09:00 по 19:00 електроенергія буде відсутня у Фастові за наступними адресами:

  • вул.Заборовського;
  • вул.Княгині Ольги;
  • вул.Олександра Боженка;
  • пров.Береговий;
  • вул.Берегова;
  • вул.Щастя;
  • вул.Свято-Покровська

Раніше повідомлялося, 17 серпня, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня. У компанії пояснили, що через зменшення світлового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

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Теги: електроенергія рекорд свято ДТЕК Київщина

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