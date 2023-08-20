Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
Фахівці ДТЕК проводитимуть планові ремонтні роботи в електромережах
В оселях мешканців деяких населених пунктів Фастівської громади, що на Київщині, можуть бути тривалі відключення електроенергії. Про це пише пресслужба Фастівської Міської Ради.
Без світла споживачі будуть вдень – 20, 21 та 22 серпня. Зокрема це пов'язано з тим, що фахівці ДТЕК проводитимуть планові ремонтні роботи в електромережах.
Відтак 20 серпня з 09:00 по 19:00 буде відсутнє електропостачання у Фастові за наступними адресами:
- вул.Силенка, вул.Житомирська, вул.Бояринцева;
- вул.Зарічна, вул.Моріна, пров.Княгині Ольги;
- вул.Київська, вул.Івана Ступака, вул.Житомирська;
- вул.Андрія Саєнка, вул.Квітнева, вул.К.Строкова;
- вул.Княгині Ольги, пров.Княгині Ольги, вул.Райдужна;
- вул.А.Горчинського, пров.А.Горчинського;
- пров. Коцюбинського, пров.Леонтовича;
- вул.С. Васильченка, пров. Шевченка, пров.Озерний;
- пров. Буцикова, пров.Стеценка, пров.Комунальний;
- вул.Шевченка, вул.Т.Рудяка, пров.Т.Рудяка;
- вул.Журавлина, вул.Стеценка, пров.В.Мономаха;
- вул.Буцикова, вул.Озерна, вул.Терешкової, пров.Терешкової;
- пров.Житомирський, вул.Калинова, вул.Олександра Цьопича;
- вул.Молодіжна, вул.О.Довженка, пров. Олександра Цьопича;
- вул.Ярослава Мудрого, пров.Польовий, вул.Польова;
- вул.Свято-Богородицька, пров.Свято-Богородицький;
- пров. Франка, вул.Зарічна, вул.Силенка, вул.Стовби;
- пров. Стовби, вул.Павла Полуботка, вул.Моріна;
- вул.Європейська, вул.Ювілейна, пров.Квітневий;
- вул.В.Чорновола, пров.Яровий, вул.Ярова;
- вул.М.Скорика, пров.М.Скорика, вул.Сонячна;
- вул.Броварська, вул.Соборна, вул.Нагорна;
- пров. Ярослава Мудрого, пров.Броварський;
- вул.Генерала Пількевича, пров.Генерала Пількевича;
- вул.С.Білого, вул.Бояринцева, вул.Бишівська;
- вул.Лесі Українки, вул.Лисенка, вул.Тичини;
- вул.Гоголя, вул.Снігурівська, вул.Козацької Слави;
- вул.Героїв Чорнобиля, вул.О.Гончара, вул.Лугова;
- площа Перемоги, вул.Свято-Покровська, пров.Андрія Саєнка;
- площа Соборна, вул.Брандта, вул.Зоряна, вул.Т.Рудяка;
- пров.Чехова, пров.Героїв Танкістів, вул.Героїв Танкістів;
- вул.Волошкова, пров. Савченка, вул.Савченка.
Світло також вимикатимуть у селі Веприк по вул.Соборна.
21 та 22 серпня з 09:00 по 19:00 електроенергія буде відсутня у Фастові за наступними адресами:
- вул.Заборовського;
- вул.Княгині Ольги;
- вул.Олександра Боженка;
- пров.Береговий;
- вул.Берегова;
- вул.Щастя;
- вул.Свято-Покровська
Раніше повідомлялося, 17 серпня, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня. У компанії пояснили, що через зменшення світлового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.
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