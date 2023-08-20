Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес

Відтак 20 серпня з 09:00 по 19:00 буде відсутнє електропостачання у Фастові

Фахівці ДТЕК проводитимуть планові ремонтні роботи в електромережах

В оселях мешканців деяких населених пунктів Фастівської громади, що на Київщині, можуть бути тривалі відключення електроенергії. Про це пише пресслужба Фастівської Міської Ради.

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Без світла споживачі будуть вдень – 20, 21 та 22 серпня. Зокрема це пов'язано з тим, що фахівці ДТЕК проводитимуть планові ремонтні роботи в електромережах.

Відтак 20 серпня з 09:00 по 19:00 буде відсутнє електропостачання у Фастові за наступними адресами:

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вул.Силенка, вул.Житомирська, вул.Бояринцева;

вул.Зарічна, вул.Моріна, пров.Княгині Ольги;

вул.Київська, вул.Івана Ступака, вул.Житомирська;

вул.Андрія Саєнка, вул.Квітнева, вул.К.Строкова;

вул.Княгині Ольги, пров.Княгині Ольги, вул.Райдужна;

вул.А.Горчинського, пров.А.Горчинського;

пров. Коцюбинського, пров.Леонтовича;

вул.С. Васильченка, пров. Шевченка, пров.Озерний;

пров. Буцикова, пров.Стеценка, пров.Комунальний;

вул.Шевченка, вул.Т.Рудяка, пров.Т.Рудяка;

вул.Журавлина, вул.Стеценка, пров.В.Мономаха;

вул.Буцикова, вул.Озерна, вул.Терешкової, пров.Терешкової;

пров.Житомирський, вул.Калинова, вул.Олександра Цьопича;

вул.Молодіжна, вул.О.Довженка, пров. Олександра Цьопича;

вул.Ярослава Мудрого, пров.Польовий, вул.Польова;

вул.Свято-Богородицька, пров.Свято-Богородицький;

пров. Франка, вул.Зарічна, вул.Силенка, вул.Стовби;

пров. Стовби, вул.Павла Полуботка, вул.Моріна;

вул.Європейська, вул.Ювілейна, пров.Квітневий;

вул.В.Чорновола, пров.Яровий, вул.Ярова;

вул.М.Скорика, пров.М.Скорика, вул.Сонячна;

вул.Броварська, вул.Соборна, вул.Нагорна;

пров. Ярослава Мудрого, пров.Броварський;

вул.Генерала Пількевича, пров.Генерала Пількевича;

вул.С.Білого, вул.Бояринцева, вул.Бишівська;

вул.Лесі Українки, вул.Лисенка, вул.Тичини;

вул.Гоголя, вул.Снігурівська, вул.Козацької Слави;

вул.Героїв Чорнобиля, вул.О.Гончара, вул.Лугова;

площа Перемоги, вул.Свято-Покровська, пров.Андрія Саєнка;

площа Соборна, вул.Брандта, вул.Зоряна, вул.Т.Рудяка;

пров.Чехова, пров.Героїв Танкістів, вул.Героїв Танкістів;

вул.Волошкова, пров. Савченка, вул.Савченка.

Світло також вимикатимуть у селі Веприк по вул.Соборна.

21 та 22 серпня з 09:00 по 19:00 електроенергія буде відсутня у Фастові за наступними адресами:

вул.Заборовського;

вул.Княгині Ольги;

вул.Олександра Боженка;

пров.Береговий;

вул.Берегова;

вул.Щастя;

вул.Свято-Покровська

Раніше повідомлялося, 17 серпня, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня. У компанії пояснили, що через зменшення світлового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.