Російський розробник вакцин, якими пишався Путін, спіймався на корупції
Колишній директор Петербурзького НДІ вакцин та сироваток хотів втекти до Білорусі, але у нього не вийшло
Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга відправив до СІЗО колишнього директора Петербурзького НДІ вакцин та сироваток Федерального медико-біологічного агентства Росії Віктора Трухіна. Про це пише Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.
Трухіна звинувачують у розтраті 436,74 млн рублів (приблизно $4,5 млн) (частина 4 статті 160 КК). Йому загрожує до 19 років позбавлення волі, хоча заарештований вину не визнає.
Російські видання повідомляють, що Трухін пробуде під вартою до 7 листопада. Сам він просив відправити його під домашній арешт. Захист зазначав, що він «активно співпрацює зі слідством і готовий допомогти розібратися у кваліфікації своїх вчинків».
Цікаво, що Трухіна затримали під час спроби втечі з Росії. Співробітники ФСБ перехопили його на кордоні з Білоруссю.
59-річний Трухін організував постачання ліків та вакцин до країн Латинської Америки та Африки. Він займався створенням виробництва препаратів у Нікарагуа і отримав громадянство цієї країни. У 2018 році інвестиції в будівництво та оснащення заводу становили $33,5 млн. Трухін допустив нецільовий платіж на суму близько $6 млн до Латиноамериканського Інституту Біотехнологій Мечників – спільне підприємство Росії (66%) і Нікарагуа (34%).
На початку вересня Федеральне медико-біологічного агентство Росії заявило про звільнення директора Петербурзького НДІ вакцин та сироваток після планової перевірки, яка виявила «порушення у веденні фінансово-господарської діяльності». Після цього Трухін зник. Його дочка заявила у поліцію, оскільки він перестав виходити на зв'язок.
Дізнавшись про звільнення, Трухін написав прощальний лист своїм підлеглим. «Мені нема в чому дорікнути ні собі, ні комусь із вас за всі ці роки роботи пліч-о-пліч. Ми створили унікальне для нашої країни підприємство, але саме його складність є тією ахіллесовою п'ятою, яка може несподівано вплинути на майбутнє», – йшлося в ньому.
Президент Володимир Путін називав ФМБА «медичним спецназом», зазначаючи, що його співробітники не допустили спалахів інфекції на атомних електростанціях, космодромах, інших ключових для країни промислових об'єктах під час пандемії Covid-19.
Це не перший скандал у цій установі. Так, 24 листопада 2022 року Жовтневий районний суд Петербурга заарештував першого заступника директора Федерального медико-біологічного агентства Росії Андрія Васильєва. За версією слідства, він отримав хабар від приватної компанії за гарантію перемоги у тендері на постачання інкубаційного курячого яйця на 150 млн. рублів. Суд у справі ще не розпочався.
НДІ вакцин і сироваток – єдиний у Росії виробник вакцин проти грипу повного циклу, що експортує свою продукцію до інших держав. Препарати інституту зареєстровані та застосовуються у 17 країнах світу. У 2021 році НДІ прозвітував про створення своєї вакцини від коронавірусу з робочою назвою «Аврора», у промислове виробництво вона надійшла під найменуванням «Конвасел». Віктор Трухін обіймав посаду директора НДІ останні 11 років.
Нагадаємо, генерал-майор Костянтин Огієнко, який донедавна командував 1-м орденом Леніна армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, був відправлений у СІЗО за звинуваченням у хабарі. Про це пише російське видання «Комерсант». Слідство вважає, що командувач 4-ї дивізії ППО генерал-майор Дмитро Бєляцький за дорученням командарма Огієнка організував отримання хабаря за виділення земель оборонного призначення цивільній організації.
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