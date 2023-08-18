Індонезія зупинила масштабний проект «зеленої» енергетики. Названо причину

Угода про енергетичний перехід має на меті відмовити Індонезію від вугілля, яке зараз займає майже половину електроенергії в країні

Майже половина виробництва електроенергії в Індонезії покладається на вугілля

Індонезія відклала запуск плану чистої енергії вартістю 20 мільярдів доларів, оскільки їй потрібно більше часу, щоб подолати розбіжності з багатими країнами-донорами щодо умов фінансування та нових вугільних електростанцій, повідомляє climatechangenews.

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Інвестиційний проект має визначити, як іноземне фінансування допоможе відучити країну Південно-Східної Азії від вугілля. Але міжнародні переговори щодо цього були напруженими, оскільки Індонезія бажала більше грошей на кращих умовах від багатих країн.

Документ, який спочатку був запланований для публічного оприлюднення в середу, тепер планується офіційно оприлюднити пізніше цього року, оскільки експертам потрібен додатковий час для розробки «технічно достовірного шляху», – йдеться в заяві секретаріату Jetp. Секретаріат діє як координаційний орган і представляє як Індонезію, так і країни-донори.

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Напружені переговори

Ця невдача сталася після дев’яти місяців бурхливих закулісних переговорів після оголошення угоди між Індонезією та групою міжнародних партнерів на чолі зі США та Японією на саміті G20 на Балі.

Згідно з джерелами, обізнаними з обговореннями, наразі найбільшими перешкодами були розбіжності щодо типу наданих коштів і технічних проблем із забезпеченням переходу з вугілля на відновлювані джерела енергії.

Замість того, щоб запустити план, у середу секретаріат Jetp подав проект документа уряду Індонезії та його міжнародним партнерам для подальшого розгляду.

Дадан Кусдіана, генеральний секретар Міністерства енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії, сказав Climate Home News, що уряд «прагне до енергетичного переходу», але йому доведеться переглянути технічні висновки, «щоб перевірити, чи цілі є достовірними та дієвими».

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Цілі енергетичного переходу

Партнерство має на меті досягти максимального рівня загальних викидів в енергетичному секторі Індонезії до 2030 року, перенести цільовий показник чистого нуля в секторі на десять років до 2050 року та прискорити розгортання відновлюваних джерел енергії, щоб досягти принаймні 34% усієї генерованої електроенергії до 2030 року.

Майже половина виробництва електроенергії в Індонезії покладається на вугілля. Споживання вугілля в країні досягло рекорду в 2022 році, тоді як частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі дещо знизилася. Фінансова допомога, яку обіцяють розвинені країни, має на меті змінити курс.

Подібні угоди були укладені з Південною Африкою та В’єтнамом, але індонезійська програма зіткнеться з особливими проблемами.

У той час як південноафриканські вугільні електростанції часів апартеїду близькі до виходу з ладу, індонезійським в середньому лише дев’ять років , що робить компенсацію їхнім власникам за передчасне їх закриття набагато дорожчим. В принципі, програма також має прагнути зробити перехід до чистої енергії справедливим для понад чверті мільйона людей, зайнятих у вугільній промисловості країни.