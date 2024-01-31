ДТЕК імпортував 226 тис. т вугілля для надійнішого проходження зими

Поставки будуть тривати до кінця березня

Для стійкішого проходження осінньо-зимового періоду, з вересня минулого року і по сьогодні ДТЕК Енерго імпортував 226 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, це майже дві третини від усього законтрактованого на період опалювального сезону обсягу імпортного палива, який нещодавно було збільшено до 367 тис. тонн. Поставки продовжуються регулярно і, згідно з умовами контракту, будуть тривати до кінця березня – майже до кінця опалювального сезону.

В компанії зазначили, що додаткові обсяги палива дозволяють тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше проходити зиму та піки споживання електроенергії, особливо в періоди похолодань.

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«Наше ключове завдання – щоб українці і далі залишалися зі світлом і теплом. Не дивлячись на обстріли, які, наприклад, майже щодня зазнає одна з наших прифронтових станцій. Не дивлячись на брак внутрішніх резервів генеруючих потужностей в енергосистемі, який виник через окупацію та обстріли енергооб’єктів минулої зими», – сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що ДТЕК продовжує відновлювати пошкоджене обладнання, проводити планову ремонту кампанію на ТЕС, видобувати власне вугілля, щоб теплова генерація була забезпечена достатніми обсягами ресурсу.

Раніше в компанії повідомляли, що за підсумками 2023 року інвестиції в ремонти ТЕС та видобуток вугілля склали близько 11 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.