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Робота в Угорщині: на які вакансії та зарплатню можуть розраховувати українці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Робота в Угорщині: на які вакансії та зарплатню можуть розраховувати українці
Українці можуть знайти чимало вакансій у сусідній Угорщині
фото із відкритих джерел

Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 704 євро

В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тис. вакансій. Про це пише schengenvisainfo.com.

За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), у жовтні в країні налічувалося 202 тис. безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності. Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.

Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов’язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:

  • зварювальники та різальники;
  • оббивники (меблів) та суміжні працівники;
  • покрівельники;
  • оператори целюлозно-паперового виробництва;
  • сантехніки та трубопровідники;
  • робітники гірничих і кар'єрних робіт;
  • оператори металообробних цехів;
  • оператори зі скла та кераміки;
  • укладальники підлоги та плитки;
  • теслі та столяри;
  • обробники м’яса, риби на виробницвах;
  • муляри та суміжні працівники;

Як пише сайт, деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників в Угорщині, не передбачають важкої фізичної праці та можуть підійти жінкам. Наприклад:

  • стюарди;
  • продавці вуличної їжі та продавці на ринку;
  • продавці магазину;
  • фізіотерапевти та асистенти;
  • медичні зубопротезні техніки;
  • кухарі фаст-фуду;
  • косметологи.

Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266,8 тис форинтів (704 євро).

Нагадаємо, українські біженці, які отримують зменшену соціальну допомогу, пройдуть навчання та підтримку в пошуку роботи. Українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, матимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу. Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити незабаром.
 
Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати тим, хто виїхав під час повномасштабної війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу з житлом. Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу у розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 тис. українців, які прибули до Ірландії раніше.

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Теги: зарплата Угорщина українці навчання праця біженці

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