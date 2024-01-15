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Польща збільшує потужності військових заводів – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польща збільшує потужності військових заводів – ЗМІ
фото: PAP / Piotr Polak

У воєнну промисловість вкладаються безпрецедентні інвестиції

Польське видання Rzeczpospolita проаналізувало роботу військових фабрик, на яких спостерігається підвищення потужностей виробництва. Зокрема, збільшилося виробництво рушниць, тротилу та важкої артилерії.

Фабрика Łucznik Radom збільшить виробництво продукції втричі і має плани виробити 100 тис. рушниць на рік. До початку повномасшабного вторгнення такі плани звучали фантастично, проте зараз є цілком реальними завдяки інвестиціям і технологічному прискоренню. Вже було погоджено будівництво додаткових цехів.

Huta Stalowa Wola є виробником важкої артилерії, далекобійних самохідних гаубиць Krab та автоматичних мінометів Rak, а незабаром стане стачальником бойових машин піхоти та бронеавтомобілів. Перед 2022 роком завод завершив технологічну модернізацію вартістю кілька десятків мільйонів злотих. Сьогодні цих інвестицій виявилося недостатньо.

Верфі Remontowa Shipbuilding та PGZ були терміново реконструйовані. Вони відповідатимуть за будівництво трьох ліцензійних багатоцільових фрегатів нового покоління із серії за 15 мільярдів злотих. Аналітики сподіваються, що це зупинить нещодавно прогнозований крах ВМС Польщі. 

Як пише видання, початок війни в Україні та різке зростання попиту на вибухівку змусили завод у Бидгощі Nitro-Chem збільшити виробництво тротилу до максимального рівня. Компанія Autosan, яка раніше виготовляла електричні автобуси, розпочне виробництво Waran – новітньої багатоцільової бронетехніки високої мобільності.

Нагадаємо, Польща під час атаки на Україну підіймала авіацію.

Раніше повідомлялось, що Польща «категорично проти» розширення вільної торгівлі ЄС із Україною.

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Теги: інвестиції війна бізнес будівництво промисловість завод машини президент Польша

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