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Через погоду в Україні без світла 400 населених пунктів: де найгірша ситуація

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через погоду в Україні без світла 400 населених пунктів: де найгірша ситуація
На Дніпропетровщині без електроенергії опинилися понад 200 населених пунктів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Графіки відключень електроенергії не застосовуються

Через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Про це повідомило Міненерго.

За даними відомства, найскладніша ситуація нині на Дніпропетровщині – тут без електроенергії понад 200 населених пунктів.

«У Кривому Розі, зокрема, без світла понад 15 тисяч абонентів. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї та тролейбуси», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Кіровоградщині знеструмлено приблизно 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях – 58 і 54 населених пунктів відповідно. Також майже дев’ять тисяч абонентів через негоду залишилися без світла на Київщині.

«Аварійні бригади працюють. Графіки відключень електроенергії не застосовуються», – запевнили в Міненерго.

Нагадаємо, що вранці 8 січня частина мешканців Кривого Рогу залишилась без електропостачання. Причиною відключень стали складні погодні умови. Як наслідок, у місті не ходить електротранспорт − тролейбуси та трамваї. Котельні та насосні станції водоканалу працюють на генераторах. 

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Теги: електроенергія українці Україна погода снігопад

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